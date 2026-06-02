Мошенники охотятся на владельцев жилья на ВОТ: украинцы могут потерять деньги и документы

Владельцы жилья на ВОТ часто сталкиваются с предложениями оформить «компенсацию», хотя универсального механизма таких выплат в Украине на сегодняшний день не существует, чем нередко пользуются мошенники.

Миллионы украинцев остались без возможности пользоваться своим жильём на временно оккупированных территориях. В одних случаях недвижимость была повреждена или уничтожена войной, в других — дома и квартиры физически сохранились, однако их владельцы утратили к ним доступ.

Как уже отмечала «Судебно-юридическая газета», наибольшие трудности в процедуре компенсации возникают именно в отношении имущества на временно оккупированных территориях, поскольку проведение обследования и подтверждение факта разрушения часто являются невозможными. Именно эта правовая неопределённость создаёт почву для различных спекуляций и мошеннических предложений о якобы гарантированном получении компенсации за жильё на ВОТ.

На этом фоне в социальных сетях, мессенджерах и даже на отдельных интернет-ресурсах регулярно появляются сообщения о возможности получить «компенсацию за жильё в оккупации», «быстрое оформление выплат» или «гарантированное возмещение через международные фонды». Часто такие предложения сопровождаются требованиями оплатить аванс, предоставить копии документов или оформить доверенность.

Чтобы оценить законность подобных предложений, необходимо понимать, какие механизмы компенсации действительно существуют в украинском законодательстве и какие ограничения они имеют.

Вместе с тем действующая процедура предусматривает соблюдение установленных законом требований и не допускает получения выплат через посредников или в обход официальных механизмов.

Что предусматривает законодательство Украины

Основным нормативным актом в сфере компенсации за повреждённое и уничтоженное жильё является Закон Украины № 2923-IX «О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества вследствие боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооружённой агрессией Российской Федерации против Украины».

Именно на основании этого закона работает государственная программа «єВідновлення».

Можно ли подать заявление относительно имущества на оккупированной территории

Украинское законодательство позволяет подавать информационные сообщения о повреждённом или уничтоженном имуществе через приложение «Дія», ЦПАУ или нотариуса.

Если жильё было повреждено или уничтожено вследствие боевых действий, самым простым и быстрым способом сообщить об этом государству является подача информационного сообщения через приложение или портал «Дія». Для этого необходимо авторизоваться, выбрать услугу относительно повреждённого или уничтоженного имущества, проверить данные об объекте недвижимости и отправить сообщение.

Вместе с тем программа «єВідновлення» в настоящее время не предусматривает возможности подачи заявлений относительно жилья, расположенного на временно оккупированных территориях. Вместо этого владельцы недвижимости, находящейся на территориях активных боевых действий, могут воспользоваться установленной процедурой и подать соответствующее заявление.

Проблема заключается в том, что относительно имущества на ВОТ часто невозможно установить его фактическое состояние. Если владелец не имеет достоверной информации о том, было ли жильё повреждено или уничтожено, а компетентные органы не могут провести обследование объекта, подтверждение права на компенсацию может быть затруднено до момента деоккупации территории или получения надлежащих доказательств.

Именно на этой неопределённости нередко спекулируют мошенники, обещая помочь обойти процедуру, ускорить выплату или даже гарантировать получение компенсации. Однако ни одно частное лицо, юридическая компания или посредник не имеют полномочий обеспечить положительное решение или получение государственных выплат вне установленной законом процедуры.

Наиболее распространённые мошеннические схемы

За последние годы правоохранительные органы неоднократно сообщали о мошеннических схемах, когда гражданам предлагали получить компенсацию за жильё на оккупированных территориях через якобы специальные международные программы или закрытые государственные реестры. В большинстве случаев целью было получение денежных средств или персональных данных потерпевших. На сегодняшний день можно выделить несколько типичных схем.

Недобросовестная юридическая помощь

Отдельные посредники предлагают юридическую помощь для получения компенсации и берут значительные средства, хотя фактически лишь готовят заявления или документы, которые не гарантируют положительного решения.

Следует помнить, что ни один представитель не может гарантировать получение государственной компенсации.

Требование предоплаты за «оформление компенсации»

Лицу предлагают оплатить определённую сумму за включение в «реестр пострадавших» или за «ускорение выплаты». На самом деле государственная процедура не предусматривает таких платежей.

Предложение получить компенсацию через несуществующие международные фонды

Мошенники ссылаются на вымышленные программы ЕС, ООН или международных организаций. После этого просят оплатить комиссию или предоставить банковские реквизиты.

Сбор персональных данных

Под видом оформления компенсации у граждан собирают копии паспортов, идентификационных кодов, документов на недвижимость и банковские данные. В дальнейшем такие данные могут использоваться для оформления фиктивных договоров, получения доступа к банковским счетам, создания поддельных доверенностей или других мошеннических действий от имени владельца имущества. Особую осторожность следует проявлять, если документы просят отправлять через мессенджеры, социальные сети или неизвестные сайты.

Оформление сомнительных доверенностей

Отдельные посредники предлагают оформить широкие доверенности для якобы представления интересов владельца. К сожалению, такие документы могут быть использованы вопреки интересам доверителя в дальнейшем.

Итак, признаками потенциального мошенничества могут быть:

гарантии получения выплаты независимо от обстоятельств;

требование оплатить аванс или комиссию;

обещание «обойти» государственную процедуру;

ссылки на несуществующие государственные программы;

требование передать оригиналы документов без надлежащего обоснования;

настаивание на срочном принятии решения.

Куда обращаться в случае подозрения на мошенничество

Если лицо стало жертвой подобной схемы или имеет обоснованные сомнения относительно законности предложения, следует обратиться в Национальную полицию Украины и не передавать посторонним лицам документы или денежные средства до проверки информации. По возможности следует сохранить переписку, реквизиты для оплаты и другие доказательства общения.

Таким образом, по состоянию на сегодняшний день в Украине не существует универсальной процедуры компенсации только потому, что жильё находится на ВОТ.

Именно поэтому владельцам недвижимости следует критически относиться к любым предложениям относительно «гарантированных компенсаций», особенно если они предусматривают оплату услуг заранее или передачу персональных данных. В большинстве случаев единственным надёжным ориентиром остаются официальные государственные механизмы и проверенная правовая помощь.

