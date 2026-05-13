Разрушенное жилье есть, а денег нет: почему украинцы годами не получают компенсации за имущество

Наибольшие трудности возникают при подтверждении права собственности и проведении обследования имущества, поскольку в условиях боевых действий или на оккупированных территориях эти процедуры часто невозможно реализовать.

Украинцы, чье имущество было разрушено в результате боевых действий, могут получить компенсацию в рамках государственной программы «єВідновлення». Однако на практике реализация этого права осложняется рядом процедурных этапов, в частности формированием и согласованием актов обследования поврежденного или уничтоженного жилья.

Именно акт комиссионного обследования является ключевым документом, на основании которого определяется степень повреждений и принимается решение о внесении данных в Государственный реестр поврежденного и уничтоженного имущества и дальнейшей компенсации.

Проблема подтверждения права собственности и доступа к компенсации

На практике процедура получения компенсации в рамках программы «єВідновлення» начинается с подачи заявления через приложение «Дія». После этого информация передается в соответствующую комиссию органа местного самоуправления, которая должна провести обследование имущества, составить акт и зафиксировать степень его повреждения или уничтожения.

В то же время обязательным условием для дальнейшего рассмотрения заявления является наличие сведений об объекте в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. Именно это требование на практике создает наибольшие трудности, особенно в отношении имущества, приобретенного до 2013 года, когда система электронной регистрации еще не функционировала в современном формате.

В таких случаях значительная часть объектов не имеет полноценных записей в реестре, либо документы о праве собственности оформлялись через бюро технической инвентаризации (БТИ). Дополнительно ситуацию усложняет то, что часть архивов БТИ осталась на оккупированных территориях или была перемещена, а сами документы у владельцев часто утрачены из-за боевых действий или вынужденного переселения.

Если восстановить или получить необходимые документы невозможно, право собственности на недвижимое имущество может быть установлено в судебном порядке.

В соответствии со статьей 392 Гражданского кодекса Украины, собственник имущества имеет право обратиться в суд с иском о признании права собственности, если это право не признается или оспаривается другим лицом, а также в случае утраты документа, подтверждающего право собственности.

В таких делах судебный сбор не уплачивается, что предусмотрено пунктом 21 части 1 статьи 5 Закона Украины «О судебном сборе».

В то же время судебные решения по делам данной категории не создают нового права собственности, а лишь подтверждают уже существующее право, приобретенное на законных основаниях в прошлом. То есть суд устанавливает факт существования права собственности и подтверждает его юридическую силу в случае отсутствия или утраты правоустанавливающих документов.

Такой подход отражен в решении Червонозаводского районного суда по делу № 646/6521/24, в котором истец обратилась в Купянскую районную военную администрацию с требованием признать за ней право собственности на жилой дом. Иск был мотивирован тем, что право собственности существует еще с 2000 года, однако фактически оно не может быть подтверждено в современном реестре.

Согласно материалам дела, дом был приобретен еще в 2000 году по договору купли-продажи, удостоверенному Купянским филиалом биржи. В октябре 2000 года право собственности было зарегистрировано в БТИ и внесено в реестровую книгу. Однако при обращении истицы в Департамент регистрации Харьковского горсовета в 2024 году выяснилось, что подтверждение права собственности в электронных реестрах отсутствует. Архивные данные БТИ восстановить невозможно, а документы сохранились только в виде договора и технического паспорта. В связи с этим в регистрации было отказано.

Принимая решение, суд исходил из того, что право собственности у истца не является новым или спорным — оно возникло еще в 2000 году на основании договора купли-продажи и было зарегистрировано тогдашней системой БТИ, которая на тот момент считалась надлежащим способом фиксации прав на недвижимость. То есть с точки зрения права имущество уже давно принадлежало истцу, и сам факт его приобретения не вызывает сомнений.

Суд подчеркнул, что никто не заявлял претензий на спорный дом, то есть отсутствует конфликт относительно владельца.

Именно поэтому отказ государственного регистратора фактически поставил истца в положение, при котором она не может полноценно реализовать свое право: ни распоряжаться имуществом, ни защищать его при необходимости, ни оформить компенсационные механизмы. Суд пришел к выводу, что право собственности возникло законно и не оспаривается, однако из-за разрушения архивной системы его невозможно подтвердить административно, поэтому единственным способом защиты остается судебное решение, которое позволяет восстановить возможность зарегистрировать и реализовать это право.

Компенсация за уничтоженное имущество: как ограничения безопасности блокируют процедуру

Однако отсутствие документов, подтверждающих право собственности, не является единственной проблемой, с которой сталкиваются владельцы разрушенного имущества.

Еще одним существенным препятствием остается проведение комиссионного обследования объектов. В большинстве случаев оно невозможно из-за активных боевых действий или расположения имущества на временно оккупированных территориях.

В таких ситуациях органы местного самоуправления отмечают, что обследование может быть проведено только при условии безопасной обстановки и доступа к объекту. В то же время на практике ситуация с безопасностью часто не меняется длительное время, что делает невозможной фиксацию повреждений в установленном порядке. В результате часть владельцев разрушенного имущества фактически лишается возможности пройти полную процедуру подтверждения повреждений и, соответственно, получить компенсацию. В таких случаях возникают споры, которые нередко переходят в судебную плоскость.

По делу № 200/6554/25 истец обратился в суд после того, как не получил решения о компенсации за разрушенный дом в городе Покровск. Хотя комиссия при военной администрации приостановила рассмотрение заявления из-за ситуации с безопасностью и невозможности обследования, истец самостоятельно заказал техническое обследование, которое подтвердило полное разрушение дома, и подал соответствующий отчет в орган власти. Суд установил, что заявление находилось в официальном рассмотрении, однако никакого решения — о предоставлении или об отказе в компенсации — принято так и не было.

В правовой оценке суд исходил из того, что органы власти обязаны действовать исключительно в пределах своих полномочий и в разумные сроки, а сам факт приостановления работы комиссии не освобождает их от обязанности завершить рассмотрение заявления. Также было подчеркнуто, что законодательство о компенсации за уничтоженное имущество предусматривает обязательное принятие решения — о предоставлении либо об отказе в компенсации — по результатам рассмотрения каждого заявления.

В итоге суд признал, что бездействие военной администрации заключалось именно в непринятии решения по заявлению истца. В то же время требования об обязательстве немедленно предоставить компенсацию или провести конкретные действия по дистанционному обследованию суд в полном объеме не удовлетворил.

Суд частично удовлетворил иск: признал бездействие противоправным и обязал Покровскую городскую военную администрацию принять решение по заявлению о компенсации, но уже с учетом выводов суда.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в деле № 757/27732/23-ц от 16 апреля 2026 года Верховный Суд рассматривал иск о взыскании с государства Украина ущерба за жилье, разрушенное вследствие боевых действий. Истец считала, что государство не обеспечило надлежащую защиту ее права собственности и должно компенсировать причиненный ущерб.

Суд обратил внимание, что после вступления в силу Закона № 2923-IX в Украине уже действует отдельный механизм компенсации за поврежденное и уничтоженное имущество. Верховный Суд подчеркнул: ответственность государства не возникает автоматически только из-за факта разрушения жилья вследствие войны. Для этого необходимо доказать, что государство нарушило свои позитивные обязательства — в частности, что механизмы компенсации являются недоступными или неэффективными.

В этом деле истец не предоставила доказательств того, что обращалась в компетентные органы за компенсацией и получила отказ, а также не доказала неэффективность действующих процедур возмещения. В связи с этим Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения и подтвердил отказ во взыскании ущерба с государства Украина.

