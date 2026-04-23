Государство не несет ответственности за разрушенное жилье без доказательства нарушения позитивных обязательств — позиция ВС

ВС подтвердил, что возмещение ущерба государством возможно лишь при условии доказательства нарушения его позитивных обязательств.

В деле № 757/27732/23-ц от 16 апреля 2026 года Верховный Суд рассмотрел вопрос ответственности государства Украина за ущерб, причиненный вследствие вооруженной агрессии, в контексте выполнения позитивных обязательств по защите права собственности.

Данная категория споров является одной из ключевых для современной судебной практики, поскольку фактически сводится к важному вопросу: кто и в каких пределах должен отвечать за разрушенное имущество — государство-агрессор или сама Украина.

Обстоятельства дела

Истец является собственницей жилого дома, расположенного в городе Ирпень. После начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года данная территория оказалась в зоне активных боевых действий и временной оккупации российскими войсками, которая длилась до 2 апреля 2022 года.

В этот период дом истца подвергся прямому попаданию боеприпаса вследствие артиллерийского обстрела. Как установлено судами, после попадания возник пожар, который полностью уничтожил жилье. Зафиксировано, что дом стал непригодным для проживания и не подлежит восстановлению.

Факт уничтожения недвижимости подтверждался рядом официальных документов, в частности актом об уничтожении жилья, справкой органа местного самоуправления и актом о пожаре, составленным уполномоченными органами ГСЧС.

Все эти документы согласованно свидетельствовали, что разрушение дома стало прямым следствием боевых действий и обстрелов со стороны вооруженных сил Российской Федерации.

Ссылаясь на утрату жилья и имущества, а также на пережитые моральные страдания, истец обратилась в суд. Она считала, что ущерб подлежит возмещению как со стороны государства-агрессора, так и со стороны государства Украина — из-за невыполнения им позитивного обязательства по обеспечению и защите права собственности.

Суд первой инстанции, с которым согласился апелляционный суд, признал доказанным факт причинения ущерба и причинно-следственную связь между действиями Российской Федерации и уничтожением дома, в связи с чем удовлетворил иск в этой части.

В то же время в удовлетворении требований к государству Украина было отказано, поскольку суды пришли к выводу об отсутствии оснований для возложения на него ответственности при таких обстоятельствах.

Не согласившись с этим, истец подала кассационную жалобу, в которой настаивала именно на ответственности государства Украина.

Позиция Верховного Суда

ВС напомнил, что в соответствии со статьей 56 Конституции Украины каждый имеет право на возмещение ущерба, причиненного незаконными решениями, действиями или бездействием органов государственной власти при осуществлении ими своих полномочий.

Согласно нормам ГК Украины причинение имущественного (материального) ущерба является основанием возникновения гражданских прав и обязанностей. Возмещение убытков и иные способы возмещения имущественного ущерба являются способом защиты гражданских прав и интересов.

Лицо, которому причинены убытки в результате нарушения его гражданского права, имеет право на их возмещение. Убытки возмещаются в полном объеме, если договором или законом не предусмотрено возмещение в меньшем или большем размере (статья 22 ГК Украины).

Суд отметил, что ущерб, причиненный имуществу физического лица, возмещается в полном объеме лицом, которое его причинило.

Государство имеет как негативные, так и позитивные обязательства гарантировать эффективное использование прав, определенных Конвенцией, и нарушение каждого из этих обязательств является самостоятельным основанием ответственности государства.

ВС указал, что Кабинетом Министров Украины принят ряд постановлений по определению ущерба, сбору информации о разрушенном имуществе и ликвидации последствий вооруженной агрессии.

В то же время определение ущерба и объема социальных выплат, которые обеспечиваются в соответствии с законодательством, в денежной форме осуществляется согласно методике, утвержденной приказом Минсоцполитики, по согласованию с Минреинтеграции. Ответственным за определение ущерба и убытков по данному направлению является Минсоцполитики.

Суд отметил, что 22 мая 2023 года вступил в силу Закон Украины № 2923-IX, который определяет правовые и организационные основы предоставления компенсации за повреждение и уничтожение недвижимого имущества.

ВС подчеркнул: «Итак, государство Украина взяло на себя позитивное обязательство определить правила, направленные на восстановление прав потерпевших вследствие, в частности, повреждения или уничтожения имущества из-за вооруженной агрессии рф».

Вместе с тем в данном деле истец не привела фактов, на основании которых можно было бы утверждать о нарушении государством Украина позитивных обязательств по обеспечению ее права собственности, а потому являются правильными выводы судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии оснований для удовлетворения иска в этой части, с которыми соглашается Верховный Суд.

Также в иске отсутствуют сведения о том, что истец обращалась в компетентные органы Украины для получения компенсации за разрушенное жилье и получила отказ, и исковое заявление не обосновано такими обстоятельствами, а следовательно не доказано, что введенные в настоящее время государством правовые механизмы являются неэффективными.

Таким образом, Суд пришел к выводу, что отсутствуют основания для удовлетворения исковых требований к государству Украина в связи с их недоказанностью и отсутствием нарушения позитивного обязательства.

Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения и подтвердил отказ во взыскании ущерба с государства Украина.

Сформулированная правовая позиция заключается в том, что ответственность государства за ущерб, причиненный вследствие войны, не возникает автоматически. Для ее возложения необходимо доказать конкретное нарушение позитивных обязательств государства, в частности неэффективность или недоступность механизмов компенсации.

Данное решение закрепляет подход, согласно которому государство считается выполняющим свои обязательства, если оно создало нормативную и институциональную систему возмещения ущерба, а ее неэффективность не доказана надлежащими доказательствами.

Стоит напомнить, что «Судебно-юридическая газета» писала, что украинцев хотят освободить от судебного сбора по делам о разрушенном жилье.

