Украинцев хотят освободить от уплаты судебного сбора по делам о разрушенном жилье

В парламенте инициируют изменения, которые могут убрать финансовые барьеры для обращения в суд по делам о жилье, разрушенном в результате войны.

Фото: ukrinform.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине предлагают освободить граждан от уплаты судебного сбора, если они через суд вынуждены подтверждать право собственности на жильё, уничтоженное или повреждённое в результате войны. Соответствующий законопроект №15181 зарегистрировали в Верховной Раде, он должен устранить одно из ключевых препятствий на пути к доступа к правосудию — финансовой барьер.

Почему это стало проблемой

Тысячи украинцев, потерявших жильё из-за войны, фактически не могут получить компенсацию — из-за отсутствия документов и высокой стоимости обращения в суд. Больше всего это касается недвижимости, оформленной до 2013 года: её данные часто отсутствуют в государственном реестре, а архивы БТИ на оккупированных территориях уничтожены или недоступны. В таких условиях единственный способ подтвердить право собственности — обращение в суд, которое является длительным и финансово затратным.

Судебный процесс в таких делах остаётся дорогим. Судебный сбор зависит от стоимости имущества и обычно составляет 1% от цены иска, но не менее 0,4 и не более 5 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

На практике обращение в суд становится ощутимым финансовым барьером. В среднем заявители платят около 1 735 грн судебного сбора, однако в отдельных регионах суммы значительно выше:

в Киеве и Сумской области — около 6 400 грн;

в Харьковской — 2 650 грн;

в ряде других областей — примерно 2 000 грн.

При этом ежемесячная помощь для внутренне перемещённых лиц составляет 2 000 грн (3 000 грн — для детей и лиц с инвалидностью).

Несмотря на это, количество таких обращений стремительно растёт. Если в 2023 году речь шла о нескольких сотнях дел, то в 2025 году — почти две тысячи. В целом за три года — почти 3 тысячи исков. При этом освобождение от судебного сбора остаётся скорее исключением: такую льготу получили лишь около 6% заявителей. Наибольшая нагрузка пришлась на суды Днепропетровской области, которые после изменения подсудности рассматривают также дела из Луганской области.

Это создаёт правовую коллизию и неравные условия доступа к правосудию для тех, кто стремится защитить другие свои вещные права, также нарушенные в результате действий государства-агрессора. Поэтому возникает необходимость расширить эти нормы и чётко их определить, чтобы избежать их разного или ограничительного толкования судами.

В связи с этим законопроект предлагает внести изменения в статью 5 Закона Украины «О судебном сборе».

В частности:

добавить новый пункт 21-1, который предусматривает освобождение от уплаты судебного сбора для истцов по делам о признании права собственности на недвижимость или восстановлении утраченных документов, если это необходимо для получения компенсации за уничтоженное или повреждённое имущество в результате войны;

изменить пункты 21 и 22, дополнив их словами «и других вещных прав».

Это позволит применять освобождение от судебного сбора не только в делах о праве собственности, но и в отношении других вещных прав (владение, пользование и т.д.), нарушенных в результате вооружённой агрессии рф.

В своей практике Европейский суд по правам человека отмечал, что судебный сбор не должен ограничивать право на доступ к правосудию и должен быть «разумным». В то же время, по мнению ЕСПЧ, судебный сбор является ограничительной мерой, направленной на предотвращение подачи необоснованных исков и перегрузки судебной системы.

В решении по делу «Креуз против Польши» от 19.06.2001 года ЕСПЧ подчеркнул, что судебные расходы не могут становиться препятствием для обращения в суд или ограничивать этот доступ настолько, чтобы была нарушена сама суть права. Такие ограничения допустимы лишь при условии, что они преследуют законную цель и являются пропорциональными.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.