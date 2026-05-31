Дороги из «мусора»: в Непале стартовало новое экологичное строительство

В Непале используют пластиковые отходы для дорожного строительства, стремясь снизить уровень загрязнения и улучшить качество инфраструктуры.

В Непале начали использовать переработанные пластиковые отходы в дорожном строительстве. Как сообщает Times of India, таким образом страна пытается решить одну из самых больших экологических проблем — накопление пластика в городах, реках и горных районах.

Проблема обращения с пластиковыми отходами остается одной из самых острых в Непале. Из-за роста потребления пластика и недостаточно развитой системы переработки в быстрорастущих городах, в частности Катманду и Покхаре, уровень загрязнения существенно вырос. В ответ на это страна начала внедрять технологию использования пластика в дорожном строительстве.

Речь идет о переработке пластиковых пакетов, упаковок от снеков, печенья и других многослойных материалов, которые сложно перерабатывать традиционными методами. Их измельчают и применяют в качестве части дорожного покрытия.

Проект в городе Покхара реализует местная организация Green Road Waste Management, основанная Бималом Бастолой. Она использует низкокачественный пластик в качестве альтернативы части традиционных материалов в дорожном строительстве.

По данным проекта, на один километр дороги требуется примерно две тонны измельченного пластика. Сначала пластик плавят, после чего наносят на щебеночное основание дороги, а затем добавляют битум для формирования асфальтовой смеси.

Представители инициативы заявляют, что такие дороги могут быть более долговечными и лучше выдерживать воздействие воды и сложных погодных условий.

В то же время в материале отмечается, что вопрос долгосрочной экологической безопасности такой технологии требует дополнительных исследований и контроля. Непал уже длительное время сталкивается с проблемами управления твердыми отходами из-за быстрой урбанизации и недостаточного уровня переработки, что приводит к накоплению пластикового загрязнения.

