Греческий остров ищет «кошачьих нянь» — за работу будут платить жильем и завтраками

Зоозащитная организация ищет волонтеров на 2027 год и готова обеспечить проживание, завтраки и оплату коммунальных услуг.

На греческом острове Сирос волонтерам предлагают бесплатное жилье за уход за кошками. Об этом сообщило издание Bild.

Отмечается, что зоозащитная организация Syroscats объявила набор волонтеров на 2027 год. Участникам программы обещают бесплатное проживание, завтрак и покрытие коммунальных расходов на острове Сирос в Эгейском море.

Взамен волонтеры должны уделять уходу за местными кошками около пяти часов в день пять дней в неделю.

Прием заявок начнется в сентябре. Организация ищет одиночек или пары в возрасте от 25 лет, которые готовы провести на острове не менее одного месяца и могут работать самостоятельно.

Предпочтение будет отдаваться кандидатам с опытом работы ветеринарными помощниками или ухода за бездомными кошками. В то же время подать заявку могут и обычные любители животных.

Денежное вознаграждение за работу не предусмотрено. После выполнения обязанностей по уходу за кошками волонтеры смогут проводить свободное время как туристы.

Сирос считается одним из наименее перегруженных туристами греческих островов. Здесь расположены пляжи, небольшие бухты, историческая архитектура, а также кафе и рестораны.

