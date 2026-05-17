Тарифы с 1 июня в Украине: что будет с электроэнергией, газом и водой

23:59, 17 мая 2026
Украинцам объяснили, что будет с тарифами на свет, газ и воду с 1 июня 2026 и сколько придется платить за коммунальные услуги.
Стоимость электроэнергии для украинцев в ближайшее время пересматривать не планируют. С начала июня население и дальше будет платить 4,32 грн за 1 кВт·ч.

Кабинет Министров принял решение оставить действующий тариф для бытовых потребителей по меньшей мере до 31 октября 2026 года. Таким образом цена на электроэнергию для населения останется на нынешнем уровне.

Без изменений пока остается и тариф на газ для клиентов компании «Нафтогаз». Для бытовых потребителей стоимость газа зафиксирована на уровне 7,96 грн за кубометр в период с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года.

Что касается водоснабжения, то единой цены по стране нет. Тарифы на воду определяют либо органы местного самоуправления, либо Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Узнать актуальную стоимость водоснабжения с 1 мая украинцы могут на официальном сайте своего водоканала или в сообщениях местных властей.

