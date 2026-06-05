Украина вернула из российского плена 185 военных, фото

В результате обмена также вернулся один гражданский.

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В пятницу, 5 июня, 185 украинских защитников сегодня возвращаются домой из российского плена. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что вместе с защитниками возвращается и один гражданский.

«Воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Рядовые, сержанты и офицеры. Они защищали наше государство в Мариуполе и на «Азовстали», а также на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском и Курском направлениях. Среди них есть те, кто возвращается после многих лет российского плена, в котором находились еще с 2022 года.

Благодарю всех, кто делает это возможным: команду, занимающуюся обменами, наших партнеров. И особая благодарность воинам, которые пополняют наш обменный фонд — своей силой и результатами на фронте обеспечивают возвращение наших людей домой. Работа продолжается. Возвращение наших людей — неизменный приоритет для Украины. Каждый день работаем над тем, чтобы освободить каждого украинца и каждую украинку из неволи», — заявил он.

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