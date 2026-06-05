К 2030 году Россия может напасть на НАТО — Кир Стармер

Премьер-министр Великобритании заявил, что нынешняя ситуация в сфере безопасности является одной из самых сложных за последние десятилетия.

Фото: Getty Images

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что, согласно оценкам британской разведки и разведок других стран НАТО, к 2030 году возможно нападение России на Североатлантический альянс.

По его словам, правительство готовит соответствующее межведомственное сообщение, которое будет обнародовано до саммита НАТО, который состоится в ближайшие недели. Стармер подчеркнул, что этот саммит является одним из важнейших, поскольку в нем принимают участие страны НАТО — «самого эффективного военного альянса в истории».

Он подчеркнул, что именно оценки разведок относительно потенциальной угрозы со стороны России определяют актуальность и приоритетность обсуждения вопросов безопасности.

«Если вам нужно напомнить о важности этого, то, по оценке наших разведок и других стран НАТО, уже в 2030 году может произойти нападение России на НАТО. Поэтому вы видите, насколько это для нас актуально и приоритетно», — заявил премьер.

Стармер также отметил, что главной обязанностью правительства является обеспечение безопасности страны и ее граждан. По его словам, именно эта обязанность является ключевой для любого премьер-министра, и он относится к ней максимально серьезно каждый день.

Он добавил, что нынешняя ситуация в мире является одной из самых сложных за последние десятилетия.

«Мы живем в более опасные и нестабильные времена, чем когда-либо в моей или вашей жизни», — сказал Стармер, отметив, что начальник Генерального штаба Великобритании также назвал нынешний период самым опасным за 35 лет своей службы.

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