За унижение человека из-за его партнера, семьи или друзей в Украине хотят ввести ответственность
В украинском законодательстве впервые может появиться официальное определение «языка вражды», а перечень форм дискриминации планируют существенно расширить. Власти предлагают закрепить в законе новые понятия — «множественная дискриминация» и «дискриминация по ассоциации», а также усилить механизмы защиты людей от проявлений ненависти и притеснений.
Проект закона о внесении изменений в Закон Украины «Об основах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине» относительно урегулирования вопроса защиты от дискриминации по ассоциации, множественной дискриминации и языка вражды обнародовали для общественного обсуждения. Его разработали для приведения украинского антидискриминационного законодательства в соответствие со стандартами Европейского Союза и Совета Европы.
Что такое «язык вражды» в новом законопроекте
Документ предлагает официально определить «язык вражды» как любые высказывания, которые подстрекают, распространяют, пропагандируют или оправдывают ненависть, дискриминацию, вражду либо насилие в отношении отдельного человека или группы людей.
Речь идет о высказываниях по признакам:
- расы;
- цвета кожи;
- этнического или социального происхождения;
- гражданства;
- языка;
- пола;
- гендерной идентичности;
- сексуальной ориентации;
- возраста;
- инвалидности;
- политических или религиозных убеждений;
- имущественного положения и других характеристик.
Авторы законопроекта подчеркивают, что сейчас украинское законодательство не имеет комплексного механизма реагирования на проявления языка вражды, из-за чего возникают проблемы с привлечением к ответственности за подстрекательство к ненависти.
Какие новые формы дискриминации хотят добавить
Помимо «языка вражды», законопроект вводит еще два новых понятия.
Первое — «дискриминация по ассоциации». Это ситуация, когда человек подвергается дискриминации не из-за собственных признаков, а из-за связи с другими людьми. Например, из-за членов семьи, друзей или коллег, которые принадлежат к определенной социальной или этнической группе.
Второе — «множественная дискриминация». Речь идет о случаях, когда человек одновременно сталкивается с дискриминацией по нескольким признакам. В пояснительной записке в качестве примера приводят внутренне перемещенных женщин с инвалидностью или представителей ромского меньшинства.
Также предлагается официально включить эти понятия в перечень форм дискриминации в статье 5 закона.
Почему возникла необходимость менять закон
Авторы документа объясняют необходимость изменений сразу несколькими причинами. Одна из ключевых — обязательства Украины перед Европейским Союзом. В пояснительной записке указано, что украинское законодательство должно быть приведено в соответствие с директивами ЕС 2000/43/ЕС и 2000/78/ЕС, в которых понятия множественной дискриминации и дискриминации по ассоциации уже давно используются.
Кроме того, после мониторинговой миссии Европейской комиссии против расизма и нетерпимости в сентябре 2025 года Украине вновь указали на отсутствие комплексного подхода к борьбе с языком вражды.
Отдельно упоминаются последствия полномасштабной войны. В пояснительной записке отмечается, что война привела к демографическим изменениям и усилению социальной напряженности, из-за чего возникла необходимость в дополнительной правовой защите уязвимых групп населения.
Что еще изменится после принятия закона
Проект закона предусматривает изменения в статью 6 Закона Украины «Об основах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине». В новой редакции предлагается прямо запретить новые формы дискриминации со стороны государственных органов, местных властей, должностных лиц, а также физических и юридических лиц частного права.
Законопроект должен стать базой для формирования полноценного механизма реагирования на случаи дискриминации и языка вражды в Украине.
Ожидается, что принятие закона поможет эффективнее противодействовать радикализации общества, экстремистской риторике и дезинформации, а также приблизит украинское законодательство к европейским стандартам в сфере прав человека.
В пояснительной записке отдельно подчеркивается, что реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов из государственного или местных бюджетов
