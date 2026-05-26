  1. Законодательство
  2. / В Украине

За унижение человека из-за его партнера, семьи или друзей в Украине хотят ввести ответственность

12:12, 26 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Украине хотят определить на уровне закона, какие высказывания будут считаться «языком вражды».
За унижение человека из-за его партнера, семьи или друзей в Украине хотят ввести ответственность
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В украинском законодательстве впервые может появиться официальное определение «языка вражды», а перечень форм дискриминации планируют существенно расширить. Власти предлагают закрепить в законе новые понятия — «множественная дискриминация» и «дискриминация по ассоциации», а также усилить механизмы защиты людей от проявлений ненависти и притеснений.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Проект закона о внесении изменений в Закон Украины «Об основах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине» относительно урегулирования вопроса защиты от дискриминации по ассоциации, множественной дискриминации и языка вражды обнародовали для общественного обсуждения. Его разработали для приведения украинского антидискриминационного законодательства в соответствие со стандартами Европейского Союза и Совета Европы.

Что такое «язык вражды» в новом законопроекте

Документ предлагает официально определить «язык вражды» как любые высказывания, которые подстрекают, распространяют, пропагандируют или оправдывают ненависть, дискриминацию, вражду либо насилие в отношении отдельного человека или группы людей.

Речь идет о высказываниях по признакам:

  • расы;
  • цвета кожи;
  • этнического или социального происхождения;
  • гражданства;
  • языка;
  • пола;
  • гендерной идентичности;
  • сексуальной ориентации;
  • возраста;
  • инвалидности;
  • политических или религиозных убеждений;
  • имущественного положения и других характеристик.

Авторы законопроекта подчеркивают, что сейчас украинское законодательство не имеет комплексного механизма реагирования на проявления языка вражды, из-за чего возникают проблемы с привлечением к ответственности за подстрекательство к ненависти.

Какие новые формы дискриминации хотят добавить

Помимо «языка вражды», законопроект вводит еще два новых понятия.

Первое — «дискриминация по ассоциации». Это ситуация, когда человек подвергается дискриминации не из-за собственных признаков, а из-за связи с другими людьми. Например, из-за членов семьи, друзей или коллег, которые принадлежат к определенной социальной или этнической группе.

Второе — «множественная дискриминация». Речь идет о случаях, когда человек одновременно сталкивается с дискриминацией по нескольким признакам. В пояснительной записке в качестве примера приводят внутренне перемещенных женщин с инвалидностью или представителей ромского меньшинства.

Также предлагается официально включить эти понятия в перечень форм дискриминации в статье 5 закона.

Почему возникла необходимость менять закон

Авторы документа объясняют необходимость изменений сразу несколькими причинами. Одна из ключевых — обязательства Украины перед Европейским Союзом. В пояснительной записке указано, что украинское законодательство должно быть приведено в соответствие с директивами ЕС 2000/43/ЕС и 2000/78/ЕС, в которых понятия множественной дискриминации и дискриминации по ассоциации уже давно используются.

Кроме того, после мониторинговой миссии Европейской комиссии против расизма и нетерпимости в сентябре 2025 года Украине вновь указали на отсутствие комплексного подхода к борьбе с языком вражды.

Отдельно упоминаются последствия полномасштабной войны. В пояснительной записке отмечается, что война привела к демографическим изменениям и усилению социальной напряженности, из-за чего возникла необходимость в дополнительной правовой защите уязвимых групп населения.

Что еще изменится после принятия закона

Проект закона предусматривает изменения в статью 6 Закона Украины «Об основах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине». В новой редакции предлагается прямо запретить новые формы дискриминации со стороны государственных органов, местных властей, должностных лиц, а также физических и юридических лиц частного права.

Законопроект должен стать базой для формирования полноценного механизма реагирования на случаи дискриминации и языка вражды в Украине.

Ожидается, что принятие закона поможет эффективнее противодействовать радикализации общества, экстремистской риторике и дезинформации, а также приблизит украинское законодательство к европейским стандартам в сфере прав человека.

В пояснительной записке отдельно подчеркивается, что реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов из государственного или местных бюджетов

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект Парламент

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Малые производители электроэнергии получили возможность добровольного доступа к аукционам

Правительство меняет модель доступа для малых производителей электроэнергии: производители на объектах распределенной генерации могут присоединяться к аукционам на добровольных началах.

Критические предприятия могут потерять бронирование: Кабмин пересмотрит статусы и квоты для совместителей

Кабмин поднял уровень минимальной зарплаты для забронированных работников: сколько теперь будет стоить бизнесу отсрочка для сотрудника.

Помощь при рождении ребенка: украинки теряют выплаты из-за формальных ошибок

Споры относительно выплат при рождении ребенка чаще всего возникают из-за пропуска сроков обращения, статуса ВПЛ, проверок фактического проживания и чрезмерно формального подхода органов соцзащиты.

Миллиардные иски в пользу государства под угрозой: участие прокуроров в суде должны ограничить с 2027 года

Прокуратура в Украине может получить новую модель работы с интересами государства — от жесткого ограничения до детально прописанных 9 оснований для обращения в суд.

Объявление военнослужащего умершим: как собрать доказательную базу для получения компенсаций от государства

Законодательство предусматривает разные подходы к определению сроков объявления лица умершим, и в условиях войны решающее значение приобретают обстоятельства, при которых человек исчез.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]