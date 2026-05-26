За унижение человека из-за его партнера, семьи или друзей в Украине хотят ввести ответственность

В Украине хотят определить на уровне закона, какие высказывания будут считаться «языком вражды».

В украинском законодательстве впервые может появиться официальное определение «языка вражды», а перечень форм дискриминации планируют существенно расширить. Власти предлагают закрепить в законе новые понятия — «множественная дискриминация» и «дискриминация по ассоциации», а также усилить механизмы защиты людей от проявлений ненависти и притеснений.

Проект закона о внесении изменений в Закон Украины «Об основах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине» относительно урегулирования вопроса защиты от дискриминации по ассоциации, множественной дискриминации и языка вражды обнародовали для общественного обсуждения. Его разработали для приведения украинского антидискриминационного законодательства в соответствие со стандартами Европейского Союза и Совета Европы.

Что такое «язык вражды» в новом законопроекте

Документ предлагает официально определить «язык вражды» как любые высказывания, которые подстрекают, распространяют, пропагандируют или оправдывают ненависть, дискриминацию, вражду либо насилие в отношении отдельного человека или группы людей.

Речь идет о высказываниях по признакам:

расы;

цвета кожи;

этнического или социального происхождения;

гражданства;

языка;

пола;

гендерной идентичности;

сексуальной ориентации;

возраста;

инвалидности;

политических или религиозных убеждений;

имущественного положения и других характеристик.

Авторы законопроекта подчеркивают, что сейчас украинское законодательство не имеет комплексного механизма реагирования на проявления языка вражды, из-за чего возникают проблемы с привлечением к ответственности за подстрекательство к ненависти.

Какие новые формы дискриминации хотят добавить

Помимо «языка вражды», законопроект вводит еще два новых понятия.

Первое — «дискриминация по ассоциации». Это ситуация, когда человек подвергается дискриминации не из-за собственных признаков, а из-за связи с другими людьми. Например, из-за членов семьи, друзей или коллег, которые принадлежат к определенной социальной или этнической группе.

Второе — «множественная дискриминация». Речь идет о случаях, когда человек одновременно сталкивается с дискриминацией по нескольким признакам. В пояснительной записке в качестве примера приводят внутренне перемещенных женщин с инвалидностью или представителей ромского меньшинства.

Также предлагается официально включить эти понятия в перечень форм дискриминации в статье 5 закона.

Почему возникла необходимость менять закон

Авторы документа объясняют необходимость изменений сразу несколькими причинами. Одна из ключевых — обязательства Украины перед Европейским Союзом. В пояснительной записке указано, что украинское законодательство должно быть приведено в соответствие с директивами ЕС 2000/43/ЕС и 2000/78/ЕС, в которых понятия множественной дискриминации и дискриминации по ассоциации уже давно используются.

Кроме того, после мониторинговой миссии Европейской комиссии против расизма и нетерпимости в сентябре 2025 года Украине вновь указали на отсутствие комплексного подхода к борьбе с языком вражды.

Отдельно упоминаются последствия полномасштабной войны. В пояснительной записке отмечается, что война привела к демографическим изменениям и усилению социальной напряженности, из-за чего возникла необходимость в дополнительной правовой защите уязвимых групп населения.

Что еще изменится после принятия закона

Проект закона предусматривает изменения в статью 6 Закона Украины «Об основах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине». В новой редакции предлагается прямо запретить новые формы дискриминации со стороны государственных органов, местных властей, должностных лиц, а также физических и юридических лиц частного права.

Законопроект должен стать базой для формирования полноценного механизма реагирования на случаи дискриминации и языка вражды в Украине.

Ожидается, что принятие закона поможет эффективнее противодействовать радикализации общества, экстремистской риторике и дезинформации, а также приблизит украинское законодательство к европейским стандартам в сфере прав человека.

В пояснительной записке отдельно подчеркивается, что реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов из государственного или местных бюджетов

