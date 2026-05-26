Государство конфисковало средства, а затем заставило выплачивать компенсацию: ЕСПЧ увидел нарушение

ЕСПЧ признал непропорциональным двойное взыскание из-за конфискации и компенсации ущерба.

Коллаж: SUD.UA

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Практика Европейского суда по правам человека по делам о вмешательстве в право собственности исходит из необходимости соблюдения справедливого баланса между интересами государства и правами лица. Даже в случаях, когда речь идет о борьбе с коррупцией, возмещении ущерба государству или конфискации незаконно полученных доходов, применяемые меры не должны возлагать на лицо «чрезмерное индивидуальное бремя». Именно оценка пропорциональности такого вмешательства является одним из ключевых критериев соответствия статье 1 Первого протокола к Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В решении по делу FLORIO AND BASSIGNANA v. Italy ЕСПЧ проанализировал ситуацию, когда в отношении заявителей одновременно были применены конфискация в уголовном производстве и обязанность компенсировать государству причиненный ущерб в производстве Счетной палаты. Суд обратил внимание, что хотя сочетание карательных и компенсационных мер само по себе не противоречит Конвенции, национальные органы должны оценивать их совокупный эффект и не допускать фактического двойного взыскания одних и тех же сумм.

Обстоятельства дела

Заявители, Mario Emanuele Florio, Monica Florio, Salvatore Florio (заявление № 34324/15) и Luigi Bassignana (заявление № 65192/16), являются гражданами Италии, родившимися соответственно в 1941, 1971, 1973 и 1959 годах и проживающими в городах Турин (Италия) и Аоста (Италия).

Заявление № 34324/15

Заявители были обвинены в создании преступной группы, коррупции и мошенничестве. В частности, им инкриминировали участие в схеме, которую в период с 1997 по 2005 годы организовал прокурор, согласно которой группа бухгалтеров предоставляла необоснованные консультационные услуги прокуратуре.

18 января 2010 года судья по предварительному расследованию в Милане приговорил Mario Emanuele Florio к двум годам и шести месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания. Monica Florio и Salvatore Florio получили условные наказания в виде одного года и шести месяцев лишения свободы.

Судья также принял решение о конфискации имущества заявителей на сумму, равную доходам от преступлений, связанных с коррупцией и мошенничеством, и обязал заявителей возместить органам власти причиненный ущерб.

Окончательный размер ущерба должен был быть определен в последующем гражданском судебном производстве.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы заявителям были уменьшены сроки наказания, однако остальные аспекты решения суда первой инстанции оставлены без изменений. Кассационная жалоба была признана неприемлемой.

По требованию прокуратуры председатель регионального отделения Счетной палаты 9 марта 2010 года вынес постановление об аресте имущества заявителей. 14 июня 2012 года эта палата постановила, что ответственность заявителей установлена, и обязала их выплатить Министерству юстиции сумму. В итоге она постановила, что заявители — вместе с соответствующим прокурором и секретарем из его офиса — должны выплатить сумму, эквивалентную тем средствам, которые они получили от прокуратуры, в качестве возмещения материального ущерба.

Заявители подали апелляцию. 19 июня 2014 года Первая центральная апелляционная судебная палата Счетной палаты полностью подтвердила решение регионального отделения.

Подчеркивая различия между уголовным и компенсационным производствами, Апелляционная палата пришла к выводу, что конфискация в рамках уголовного производства преследовала цель наказания и по этой причине конфискованные суммы не могут быть вычтены из суммы возмещения в рамках компенсационного производства.

Заявление № 65192/16

Luigi Bassignana, бывший государственный служащий долины Аоста, участвовал в отборе компаний для проведения экстренных государственных реконструкционных работ после наводнений 2000 года. Его поведение во время отбора привело к дисциплинарному производству и последующему отстранению от исполнения обязанностей. Он подал в отставку 27 октября 2008 года. В рамках уголовного производства, возбужденного местной прокуратурой, заявителя обвинили в получении неправомерного вознаграждения за заключение контрактов на выполнение работ с определенными частными компаниями.

В 2006 году он заключил внесудебное мировое соглашение с органом местного самоуправления, предусматривавшее компенсацию морального вреда и ущерба репутации, а также возмещение расходов и издержек органов власти.

4 апреля 2006 года следственный судья приговорил заявителя к наказанию в виде лишения свободы сроком на 1 год 11 месяцев и 10 дней с применением условного освобождения от отбывания наказания, а также постановил конфискацию доходов, полученных вследствие получения неправомерной выгоды. Решение вступило в законную силу после отклонения Кассационным судом жалобы заявителя.

14 июня 2012 года Федеральный уголовный суд Швейцарии признал заявителя виновным в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, за повторное инвестирование средств, полученных вследствие получения неправомерной выгоды. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 дней с применением условного освобождения от отбывания наказания, которое подлежало совокупному зачету с наказанием, назначенным следственным судьей в Италии.

Кроме того, суд постановил конфискацию денежных средств, размещенных заявителем на банковском счете в банке «Julius Baer» — том самом счете, который был предметом конфискации по решению итальянского суда, — и отменил арест в отношении остальных сумм. Установив, что эти средства являются доходами, полученными вследствие отдельных эпизодов получения неправомерной выгоды, совершенных в Италии, швейцарский суд отметил, что такая конфискация не подлежит добавлению к конфискации в размере 400 000 евро (EUR), назначенной итальянскими органами, что любое суммирование должно быть исключено, а доходы от получения неправомерной выгоды подлежат возврату в Италию.

Тем временем в Италии 18 июня 2008 года прокуратура инициировала открытие производства против заявителя в региональном отделении Счетной палаты, требуя возмещения в пользу региона ущерба, причиненного преступными действиями заявителя, описанными выше. При этом она признала, что возмещение нематериального и репутационного ущерба уже было осуществлено, в связи с чем ограничила свои требования возмещением имущественного ущерба.

Решением от 12 декабря 2008 года региональная палата Счетной палаты обязала заявителя возместить ущерб и уплатить судебные расходы, а также установила, что органы власти понесли ущерб, эквивалентный сумме полученной заявителем неправомерной выгоды, поскольку практика свидетельствует, что компании обычно перекладывают такие расходы на органы власти путем повышения стоимости своих услуг.

Как заявитель, так и прокуратура обжаловали это решение.

Решением от 2 июля 2015 года Вторая центральная апелляционная судебная палата Счетной палаты удовлетворила апелляционную жалобу прокуратуры и отклонила апелляционную жалобу заявителя, что изменило его наказание ему во вред. Суд также отклонил просьбу заявителя о вычете конфискованных сумм из суммы компенсации, подлежащей выплате, признав, что эти две меры не имеют одинакового характера. Цель конфискации заключалась в наказании, тогда как компенсация предназначалась для возмещения ущерба органам власти.

Ссылаясь на статью 1 Первого протокола к Конвенции, заявители утверждали, что вмешательство в их право собственности было непропорциональным, в частности с учетом совокупного эффекта меры конфискации в рамках уголовного производства и решения Счетной палаты о выплате компенсации.

Оценка ЕСПЧ

Прежде всего, учитывая схожий предмет заявлений, Суд признал целесообразным рассмотреть их совместно в одном решении.

Суд отметил, что решения Счетной палаты имели надлежащую правовую основу, а именно общие нормы, предусматривающие обязанность возмещения ущерба, причиненного противоправными действиями. Следовательно, эти решения были «предусмотрены законом», как того требует статья 1 Первого протокола к Конвенции.

ЕСПЧ указал, что указанные компенсационные меры также преследовали законную цель, поскольку были направлены на возмещение ущерба, причиненного органам власти вследствие противоправных действий. Они имели отдельную цель, отличную от цели конфискации, которая, согласно судебной практике, применимой на момент событий, была направлена на восстановление финансового положения, существовавшего до совершения правонарушения. Тот факт, что практика Кассационного суда по этому вопросу впоследствии изменилась, не имел значения для рассмотрения данного дела.

Что касается пропорциональности этой меры, Счетная палата отклонила просьбу заявителей о вычете сумм, ранее конфискованных уголовными судами, из суммы возмещения, к выплате которой они были приговорены. Из этого следовало, что совокупный эффект конфискации и компенсационных мер позволил Государству в целом взыскать сумму, значительно превышающую размер ущерба, причиненного соответствующим органам власти. При таких обстоятельствах Суд подчеркнул, что оспариваемые меры существенно превысили пределы необходимого для возмещения ущерба.

ЕСПЧ напомнил, что Конвенция не запрещает сочетание восстановительных (компенсационных) и карательных мер. Однако в данном деле конфискация была направлена не только на наказание заявителей, но и на восстановление финансового положения, существовавшего до совершения ими правонарушений, путем лишения их незаконно полученных доходов. В итоге это поставило заявителей в худшее положение, чем то, в котором они находились до совершения правонарушений. Таким образом, сочетание двух мер превысило пределы необходимого для достижения восстановительной цели конфискации. Счетная палата, принимая решение, ссылалась исключительно на цель конфискации как наказания, полностью игнорируя ее одновременную восстановительную функцию.

Кроме того, обоснование сочетания этих двух мер исключительно карательной целью первой из них не учитывало тот факт, что уголовные суды — роль которых заключалась прежде всего в наказании и которые отвечали за вынесение решений о конфискации — сами исключили такое сочетание. Кроме того, ЕСПЧ отметил, что национальные органы власти должны были оценить совокупный эффект двух мер с учетом двойственной правовой природы конфискации.

В любом случае эти соображения соответствовали решению следственного судьи Милана, согласно которому следует избегать любых сочетаний, а также некоторой соответствующей национальной судебной практике. В частности, уголовные суды длительное время в своих решениях не одобряли такого сочетания, тогда как Счетная палата, как правило, придерживалась более ограничительного подхода. Суд отметил, что такая разница в подходах приводила к парадоксальному результату, поскольку общая сумма, которую лицо могло быть обязано выплатить по результатам производств, зависела от последовательности осуществления этих производств. Если же, как в данном деле, Счетная палата принимала решение последней, конфискованные суммы не могли быть зачтены в счет возмещения, и лицо фактически платило дважды.

С учетом изложенного ЕСПЧ установил, что отказ зачесть конфискованные суммы в счет компенсации, подлежавшей выплате, представлял собой вмешательство, возложившее на заявителей чрезмерное бремя. Национальными органами не была проведена никакая оценка того, является ли полное сочетание этих двух мер пропорциональным поставленным целям, а также не рассматривалась возможность применения менее обременительных мер.

Соответственно было установлено нарушение статьи 1 Первого протокола к Конвенции в связи с отсутствием оценки пропорциональности совокупного эффекта конфискации и компенсации.

Вывод

Нарушение статьи 1 Первого протокола к Конвенции (защита собственности). Решение по данному делу принято Палатой 5 февраля 2026 года и приобретет статус окончательного в соответствии с пунктом 2 статьи 44 Конвенции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.