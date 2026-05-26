Помощь при рождении ребенка: украинки теряют выплаты из-за формальных ошибок

Споры относительно выплат при рождении ребенка чаще всего возникают из-за пропуска сроков обращения, статуса ВПЛ, проверок фактического проживания и чрезмерно формального подхода органов соцзащиты.

Практика назначения выплат при рождении ребенка остается одной из самых конфликтных сфер социального обеспечения.

Система государственной поддержки семей с детьми в Украине в 2025–2026 годах переживает масштабную трансформацию. Законодатель не только пересмотрел размеры выплат, но и фактически изменил модель администрирования помощи, передав значительную часть полномочий Пенсионному фонду Украины.

Несмотря на социальную направленность таких выплат, именно эта категория дел стабильно формирует значительный массив административных споров. Причина заключается в том, что право на помощь при рождении ребенка напрямую зависит от соблюдения процедурных требований, сроков обращения, надлежащего подтверждения статуса заявителя и оценки органом власти фактических обстоятельств проживания и содержания ребенка.

Особую актуальность проблема приобрела в условиях войны, массового внутреннего перемещения населения, утраты документов и смены места проживания семей с детьми.

Какое законодательство регулирует выплаты при рождении ребенка

Базовым актом является Закон Украины «О государственной помощи семьям с детьми».

Напомним, что до 31 декабря 2025 года помощь при рождении ребенка составляет 41 280 грн, из которых 10 320 грн выплачиваются единовременно, а остальная сумма — равными частями в течение 36 месяцев.

В то же время, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», с 1 января 2026 года вступил в силу Закон Украины № 4681-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки семей с детьми и создания условий, способствующих совмещению материнства (отцовства) с профессиональной деятельностью».

Закон №4681-IX предусмотрел увеличение единовременной помощи при рождении ребенка до 50 000 грн, а также внедрение новых видов помощи — в частности «єЯсла», «єСадок» и помощи по уходу за ребенком до одного года.

Параллельно Кабинет Министров Украины постановлением №1805 от 31 декабря 2025 года утвердил новый порядок назначения помощи семьям с детьми.

Именно на этапе практического применения этих норм и возникает больше всего споров относительно:

пропуска сроков обращения;

подтверждения статуса ВПЛ;

проверки фактического проживания;

назначения помощи одиноким матерям;

прекращения или отказа в выплатах по формальным основаниям.

Пропуск срока обращения и ВПЛ

Одними из самых распространенных категорий споров остаются пропуск срока обращения за помощью при рождении ребенка и споры с участием внутренне перемещенных лиц.

На практике органы соцзащиты нередко отказывают в выплатах из-за неподтверждения фактического проживания лица или ребенка по заявленному адресу, а также из-за формального применения процедурных требований.

Рассматривая постановление от 19 ноября 2024 года по делу №400/8007/23, Верховный Суд пришел к выводу, что отсутствие надлежащего статуса ВПЛ у ребенка может быть основанием для отказа в назначении помощи на проживание.

В то же время суды продолжают применять правовую позицию Верховного Суда, сформированную в постановлении от 2 августа 2019 года по делу №243/10573/16-а, согласно которой право на помощь при рождении ребенка не может быть ограничено из-за места проживания или вынужденного перемещения лица, поскольку такая помощь направлена прежде всего на обеспечение наилучших интересов ребенка и его надлежащей социальной защиты.

Помощь одиноким матерям: споры относительно статуса и отцовства

Еще одной конфликтной категорией остаются споры относительно помощи одиноким матерям.

Органы соцзащиты нередко отказывают в назначении помощи из-за формального анализа записи об отце ребенка или заключения женщиной брака после рождения ребенка.

Однако в деле №826/7841/17 Верховный Суд пришел к выводу, что право одинокой матери на социальную помощь сохраняется и после регистрации брака, если ребенок родился до брака и не был усыновлен мужем, а размер выплаты определяется с учетом совокупного дохода семьи.

Срок обращения за помощью

Обратиться за помощью при рождении ребенка необходимо не позднее чем через 12 календарных месяцев со дня рождения ребенка. На практике именно этот срок часто становится основанием для отказа в выплатах, особенно в условиях войны, эвакуации, пребывания за границей, утраты документов или невозможности своевременно обратиться в органы соцзащиты.

В то же время судебная практика свидетельствует, что пропуск срока не всегда означает автоматическую утрату права на помощь.

В деле №240/3869/24 Житомирский окружной административный суд пришел к выводу, что пропуск 12-месячного срока обращения за помощью при рождении ребенка не может автоматически лишать лицо права на выплату, если такой пропуск был вызван объективными и непреодолимыми обстоятельствами, связанными с военной агрессией РФ и вынужденным пребыванием заявительницы за границей.

Вместе с тем суды все чаще оценивают не только сам факт пропуска срока, но и причины такого пропуска — особенно в условиях военного положения.

Суды отмечают, что военная агрессия РФ и связанные с ней ограничения являются объективными и непреодолимыми обстоятельствами, которые могут оправдывать несвоевременное обращение за помощью.

При этом само по себе наличие военного положения или общее указание на сложную ситуацию не всегда признаются достаточными. В свежей практике Верховный Суд обращает внимание, что лицо должно доказать конкретную связь между обстоятельствами войны и невозможностью своевременного обращения.

Формализм органов власти как главная проблема правоприменения

Анализ судебной практики свидетельствует, что большинство споров в сфере социальных выплат возникает именно из-за чрезмерного формализма административных органов.

Среди типичных проблем:

отказ из-за незначительных ошибок в документах;

чрезмерные требования относительно подтверждения места проживания;

буквальное применение сроков без оценки уважительности причин;

возложение на заявителя обязанности доказывать факты, которые

могут быть проверены государством самостоятельно;

автоматическое прекращение выплат без надлежащей процедуры.

Практика ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека неоднократно подчеркивал, что социальные выплаты могут подпадать под защиту статьи 1 Первого протокола к Конвенции как имущественное право.

В деле Kechko v. Ukraine ЕСПЧ отметил, что государство не может произвольно отказывать в выплатах, если законодательство прямо предусматривает право лица на их получение. ЕСПЧ фактически исходит из того, что если закон прямо гарантирует социальную выплату, государство не может отказывать в ней лишь по чрезмерно формальным или бюрократическим основаниям.

Для украинской практики это означает, что формальные основания для отказа не могут полностью нивелировать саму сущность права ребенка на социальную защиту.

Таким образом, судебная практика в спорах относительно выплат при рождении ребенка демонстрирует постепенный отход от сугубо формального подхода к более социально ориентированному толкованию законодательства.

В то же время масштабная реформа системы социальных выплат в 2025–2026 годах, вероятно, приведет к появлению новой волны споров — уже связанных с цифровизацией процедур, новыми видами помощи и изменением механизмов администрирования социальной защиты.

