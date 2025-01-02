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КАС ВС высказался об условиях получения денежной помощи на проживание ВПЛ

16:48, 2 января 2025
КАС ВС поддержал выводы предыдущих инстанций об отсутствии противоправного бездействия ответчика по поводу не совершения действий для выплаты денежного пособия на проживание ВПЛ, поскольку истица не завершила регистрацию своего ребенка как ВПЛ и не получила соответствующую справку.
КАС ВС высказался об условиях получения денежной помощи на проживание ВПЛ
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Пятый апелляционный админсуд обнародовал позицию Кассационного административного суда в составе Верховного Суда насчет условий получения денежной помощи на проживание ВПЛ.

Так, КАС ВС вказав, що Порядок оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи затверджений постановою КМУ від 01.10.2014 №509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб». Відповідно до пункту 2 Порядку №509 заява про взяття на облік та включення до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб інформації про ВПО за наявності технічної можливості може подаватися також через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (далі - Портал Дія).

Заява про взяття на облік в електронній формі, сформована засобами мобільного додатка Дія та накладеним віддаленим кваліфікованим електронним підписом Дія Підпис особи, передається засобами Порталу Дія до інформаційної системи Мінсоцполітики для включення до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Механізм надання допомоги на проживання ВПО визначено Порядком надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженим постановою КМУ від 20.03.2022 №332 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам», (далі - Порядок №332), відповідно до якого для отримання допомоги внутрішньо переміщена особа заповнює заяву, яка формується засобами Порталу Дія.

Мінцифри реалізовано комплексну послугу щодо подання заяви на оформлення довідки про взяття на облік та надання допомоги на проживання ВПО.

Також, реалізовано можливість відображення довідки ВПО у мобільному додатку Порталу Дія при умові, що дані внесено коректно до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб та довідка є чинною.

За обставин даної справи, КАС ВС погодився з висновками судів першої та апеляційної інстанції про відсутність протиправної бездіяльності відповідача щодо не вчинення дій для виплати грошової допомоги на проживання ВПО, оскільки позивачка не зареєструвала свою неповнолітню дитину як ВПО, а лише здійснила спробу такої реєстрації через Портал Дія і не отримала на неї довідку ВПО.

Таким чином, однією з основних умов отримання грошової допомоги на проживання є саме отримання статусу ВПО, а відсутність реєстрації особи як внутрішньо переміщеної відповідно до Порядку №509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб», виключає можливість отримання грошової допомоги на проживання, яка передбачена Порядком №332.

Ознайомитись з постановою КАС ВС №400/8007/23 від 19.11.2024 року можна за посиланням.

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судебная практика КАС ВС ВПЛ

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