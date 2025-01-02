Правительство утвердило положение о Комиссии по рассмотрению жалоб на ненадлежащие условия содержания в СИЗО и колониях

Урегулирован порядок создания и подачи жалоб в Комиссию по рассмотрению жалоб на ненадлежащие условия содержания в учреждениях для предварительного заключения и учреждениях исполнения наказаний.

Кабмин постановлением от 31 декабря №1549 утвердил Положение о Комиссии по рассмотрению жалоб на ненадлежащие условия содержания в учреждениях по предварительному заключению и учреждениям исполнения наказаний.

Положение утверждено в рамках нового закона №4093-IX, который вступил в силу 1 января 2025 года (законопроект 5652), согласно которому осужденный, член его семьи или близкий родственник, защитник смогут обратиться с заявлением об установлении факта или срока содержания в ненадлежащих условиях к такой Комиссии.

Задачей Комиссии является установление факта и/или срока содержания в ненадлежащих условиях лиц, заключенных под стражу, и осужденных в учреждениях предварительного заключения и учреждениях исполнения наказаний.

Комісія утворюється міжрегіональним управлінням. Комісія:

здійснює розгляд звернень осіб, взятих під варту, засуджених, членів їх сімей або близьких родичів, захисників на неналежні умови тримання в установах з метою поновлення порушених прав;

доручає уповноваженим членам Комісії відвідувати установи з метою вивчення стану дотримання умов тримання осіб, взятих під варту, та засуджених;

приймає рішення, в якому встановлює наявність або відсутність факту та/або строку тримання в неналежних умовах осіб, взятих під варту, або засуджених.

Комісія має право:

без спеціального дозволу (акредитації) в будь-який час безперешкодно відвідувати установи для здійснення контролю та проведення перевірок щодо стану дотримання умов тримання осіб, взятих під варту, та засуджених (за бажанням – у супроводі до трьох медичних працівників для медичного огляду осіб, взятих під варту, та засуджених, а також до двох представників медіа);

безперешкодно із забезпеченням максимального сприяння працівниками та адміністрацією установи для попереднього ув’язнення або установи виконання покарань: пересуватися територією установ; здійснювати аудіо-, фото- та відеозапис, ознайомлюватися із звітністю, здійснювати інспектування;

подавати письмові запити, перевіряти додержання законодавства;

оскаржувати протиправні дії (бездіяльність) посадових та службових осіб установи, вимагати негайного припинення таких дій (бездіяльності) та притягнення до відповідальності винних осіб (з подальшим вичерпним письмовим повідомленням Комісії про вжиті (невжиті) заходи відповідальності протягом 10 днів з дня отримання відповідної вимоги);

спілкуватися з будь-якими працівниками установи, особами, взятими під варту, та засудженими (у тому числі на умовах анонімності).

Члени Комісії не мають права на власний розсуд втручатися в службову діяльність персоналу установ, крім випадків, передбачених законодавством.

До складу Комісії входять представники міжрегіонального управління, спостережних комісій, громадських та/або благодійних організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та окремі громадяни. Представники спостережних комісій, громадських та/або благодійних організацій та окремі громадяни становлять не менше половини складу Комісії.

Членами Комісії не можуть бути судді, представники органів прокуратури, органів державної виконавчої служби, органів досудового розслідування, адвокати, особи, які мають не погашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість, особи, які раніше трималися під вартою, в установах для попереднього ув’язнення та/або відбували покарання в установах виконання покарань, а також особи, які раніше входили до складу Комісії і повноваження яких були припинені достроково.

Члени Комісії не мають права здійснювати свої повноваження, якщо вони є близькими родичами осіб, взятих під варту, та засуджених, а також потерпілими, свідками, законними представниками або іншими особами, які беруть або брали участь у кримінальному чи іншому провадженні щодо них.

Голова, заступник голови і секретар Комісії обираються на її першому засіданні з числа членів Комісії. Кількісний склад Комісії визначається залежно від обсягу роботи від 5 до 11 членів. Голова Комісії, його заступник та члени Комісії беруть участь в її роботі на громадських засадах.

Комісія утворюється строком на 3 роки. Міжрегіональне управління інформує через медіа та на офіційному веб-сайті про припинення повноважень Комісії та формування нового її складу не пізніше ніж за три місяці до припинення повноважень, а також про дострокове припинення членом комісії своїх повноважень.

Спостережні комісії, підприємства, установи і організації незалежно від форми власності за наявності бажання включити до складу Комісії своїх представників подають до міжрегіонального управління відповідні пропозиції або рішення керівного органу організації.

Пропозиції подаються у паперовій формі та підписуються головою спостережної комісії, керівником підприємства, установи, організації особисто або в електронній формі шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Окремі громадяни подають заяви у паперовій формі, підписані особисто, або в електронній формі, підписані шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Міжрегіональне управління може запропонувати увійти до складу Комісії представникам спостережної комісії, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та окремим громадянам.

Особа, взята під варту, засуджений, член його сім’ї або близький родич, захисник мають право звернутися до Комісії із заявою про встановлення факту та/або строку тримання в неналежних умовах.

Комісія невідкладно, але не пізніше двох робочих днів з дня отримання такої заяви, надсилає копію заяви до адміністрації установи.

У п’ятиденний строк з дня отримання заяви Комісія чи уповноважені головою члени Комісії відвідують відповідну установу та вивчають стан дотримання адміністрацією установи умов тримання особи, взятої під варту, або засудженого.

У триденний строк з дня відвідування установи Комісія на своєму засіданні приймає рішення, в якому встановлює наявність або відсутність факту та/або строку тримання в неналежних умовах особи, взятої під варту, або засудженого. Комісія приймає рішення відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні її членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії. Рішення Комісії оформляється постановою (додаток), яку підписують усі члени Комісії. Член Комісії у разі незгоди з рішенням, прийнятим Комісією, має право у письмовій формі викласти свою окрему думку, яка додається до протоколу засідання Комісії. Голова Комісії та члени Комісії є персонально відповідальними за законність прийнятих рішень.

Копія постанови Комісії невідкладно, але не пізніше двох робочих днів з дня її прийняття, надсилається до адміністрації установи, особі, взятій під варту, засудженому, члену його сім’ї або близькому родичу, захиснику, які звернулися з відповідною заявою.

Адміністрація установи після отримання копії постанови Комісії про встановлення факту та/або строку тримання в неналежних умовах зобов’язана негайно вжити заходів щодо запобігання триманню осіб, узятих під варту, або засуджених в неналежних умовах та у десятиденний строк поінформувати про результати Комісію.

До заходів щодо запобігання триманню в неналежних умовах осіб, взятих під варту, та засуджених належать:

1) переведення до іншого жилого приміщення (камери) з належними умовами тримання;

2) переведення до іншої установи для попереднього ув’язнення або іншої установи виконання покарань;

3) усунення причин, що роблять умови тримання неналежними, шляхом зменшення наповнюваності жилого приміщення (камери), проведення ремонту, дезінфекції, дезінсекції тощо;

4) інші заходи, необхідні для припинення тримання в неналежних умовах.

Копія постанови Комісії невідкладно, але не пізніше двох робочих днів з дня її прийняття, надсилається Комісією до Департаменту з питань виконання кримінальних покарань, міжрегіонального управління та окружної прокуратури, в межах територіальної юрисдикції якої особа перебуває під вартою (відбуває покарання), з метою здійснення контролю за виконанням прийнятого Комісією рішення.

Особа, взята під варту, або засуджений у разі незгоди з рішенням Комісії має право оскаржити це рішення до суду в порядку, передбаченому КПК.

Скарга на рішення Комісії подається особою, взятою під варту, або засудженим протягом року з дня його прийняття. Комісія не розглядає повторні заяви особи, взятої під варту, засудженого, члена його сім’ї або близького родича, захисника про встановлення факту та/або строку тримання в неналежних умовах, якщо перша заява вирішена по суті.

Автор: Наталя Мамченко

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