Практика судов
  1. В Украине

Военным, которые получили травмы, будут выдавать «пакет раненого» — Минобороны

12:41, 2 января 2025
«Пакет раненого» начнут выдавать украинским защитникам в 2025 году.
Военным, которые получили травмы, будут выдавать «пакет раненого» — Минобороны
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В 2025 году украинские защитники, которые получили травмы во время военной службы, будут получать «пакет раненого». Об этом заявил заместитель министра обороны бригадный генерал юстиции Сергей Мельник в интервью «АрмияInform».

По его словам, в Украине военные, ветераны и новобранцы должны ощущать «постоянную поддержку государства» во время службы и после ее завершения. Одним из таких проявлений станет «пакет раненого», которую защитники будут получать в 2025 году.

Пока не известно, что войдет в набор и каким будет порядок получения «пакета раненого».

В Минобороны также работают по улучшению системы питания военнослужащих, говорит Мельник.

Также в министерстве ожидают введения дополнительных финансовых стимулов для защитников – там считают, что подход поможет «увеличить мотивацию и улучшить условия службы».

«Эти инициативы являются лишь частью системных изменений, которые мы планируем реализовать. Они призваны не только поддержать наших военных сегодня, но и создать основу для их защиты, развития и будущего», – отметил Мельник.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ военные оборона военнослужащие Минобороны военная служба

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство утвердило положение о Комиссии по рассмотрению жалоб на ненадлежащие условия содержания в СИЗО и колониях

Урегулирован порядок создания и подачи жалоб в Комиссию по рассмотрению жалоб на ненадлежащие условия содержания в учреждениях для предварительного заключения и учреждениях исполнения наказаний.

Как хотят реформировать юридическое образование и спасти его от упадка – получать юридическое образование должны только мотивированные и подготовленные граждане

Авторы Концепции реформы юридического образовования считают, что большинство из 100 тысяч соискателей высшего юридического образования даже не понимают, для чего они вообще учатся – кризис стал «общенациональным».

Кабмин утвердил новую схему окладов госслужащих на 2025 год

Фактически правительство изменило только год в названии постановления – вместо 2024 указан 2025 год.

Мужчинам 18-25 лет, проходившим военную службу по контракту, для пересечения границы нужно иметь справку командира или руководителя ТЦК

Кабмин установил, как осуществляется пропуск через границу мужчин 18-25 лет, проходивших службу на контракте.

Кабмин зарегистрировал законопроект об исключении истечения сроков досудебного расследования после уведомления о подозрении как основания для закрытия производства

Как отмечает министр юстиции Ольга Стефанишина, это необходимо в рамках выполнения Украиной обязательств перед международными партнерами.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Макаренко
    Ірина Макаренко
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Сергій Колодяжний
    Сергій Колодяжний
    суддя Залізничного районного суду м. Львова