Военным, которые получили травмы, будут выдавать «пакет раненого» — Минобороны

«Пакет раненого» начнут выдавать украинским защитникам в 2025 году.

В 2025 году украинские защитники, которые получили травмы во время военной службы, будут получать «пакет раненого». Об этом заявил заместитель министра обороны бригадный генерал юстиции Сергей Мельник в интервью «АрмияInform».

По его словам, в Украине военные, ветераны и новобранцы должны ощущать «постоянную поддержку государства» во время службы и после ее завершения. Одним из таких проявлений станет «пакет раненого», которую защитники будут получать в 2025 году.

Пока не известно, что войдет в набор и каким будет порядок получения «пакета раненого».

В Минобороны также работают по улучшению системы питания военнослужащих, говорит Мельник.

Также в министерстве ожидают введения дополнительных финансовых стимулов для защитников – там считают, что подход поможет «увеличить мотивацию и улучшить условия службы».

«Эти инициативы являются лишь частью системных изменений, которые мы планируем реализовать. Они призваны не только поддержать наших военных сегодня, но и создать основу для их защиты, развития и будущего», – отметил Мельник.

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