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Військовим, які зазнали травм, видаватимуть «пакунок пораненого» — Міноборони

12:41, 2 січня 2025
«Пакунок пораненого» почнуть видавати українським захисникам у 2025 році.
Військовим, які зазнали травм, видаватимуть «пакунок пораненого» — Міноборони
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У 2025 році українські захисники, які зазнали травм під час військової служби, отримуватимуть «пакунки пораненого». Про це заявив заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник в інтерв'ю «АрміяInform».

За його словами, в Україні військові, ветерани та новобранці мають відчувати «постійну підтримку держави» під час служби та після її завершення. Одним із таких проявів стане «пакунок пораненого», який захисники отримуватимуть у 2025 році.

Наразі достеменно не відомо, що увійде до набору та яким буде порядок отримання «пакунка пораненого».

У Міноборони також працюють над покращенням системи харчування військовослужбовців, каже Мельник.

Також у міністерстві очікують запровадження додаткових фінансових стимулів для захисників – там вважають, що підхід допоможе «підвищити мотивацію та поліпшити умови служби».

«Ці ініціативи є лише частиною системних змін, які ми плануємо реалізувати. Вони покликані не лише підтримати наших військових сьогодні, але й створити основу для їхнього захисту, розвитку та впевненого майбутнього», – зазначив Мельник.

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ЗСУ військові оборона військовослужбовці Міноборони військова служба

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