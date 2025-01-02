Оклад 29 тисяч грн — Апеляційна палата ВАКС повідомила про наявність вакантної посади

Апеляційна палата ВАКС шукає секретаря судового засідання.

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Апеляційна палата Вищого антикорупційного повідомила про наявність вакантної посади секретаря судового засідання відділу забезпечення судового процесу управління з організаційного забезпечення.

«Чекаємо на ваші резюме із зазначенням у темі листа посади до 17:00 15 січня 2025 року на адресу електронної пошти: [email protected]», - йдеться у повідомленні.

Вимоги до кандидата:

вільне володіння державною мовою

вища освіта ступеня не нижче бакалавра, молодшого бакалавра за спеціальністю «Право»

Кандидат має володіти знаннями:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства;

Кримінального кодексу України;

Кримінального процесуального кодексу України;

Кодексу адміністративного судочинства України;

Цивільного кодексу України;

Цивільного процесуального кодексу України;

Законів України «Про судоустрій та статус суддів», «Про Вищий антикорупційний суд», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»;

Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 736;

Положення про автоматизовану систему документообігу суду;

Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України від 20.08.2019 № 814.

Вимоги до компетентності:

здатність до чіткого бачення результату діяльності;

вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

вміння запобігати та ефективно долати перешкоди;

усвідомлення важливості якості виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та установлених процедур;

усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати;

чітке бачення своєї місії на обраній посаді;

розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади.

Посадові обов’язки:

здійснює фіксування судового засідання за допомогою наявних технічних засобів відео- та (або) звукозапису з використанням підсистеми відеоконференцзв'язку Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи; певеріряє працездатність технічних засобів фіксування судового засідання (мікрофонів, камер, іншого обладнання); виконує дії повязані з фіксацією та збереження технічного запису судового засідання в протоколі (журналі) цього засідання засобами підсистеми відеоконференцзв'язку; за потреби створює копії фонограми, перевірку якості запису копії; відповідає за організацію проведення сеансів відеоконференції; здійснює поточний контроль якості звуку й відео;

забезпечує своєчасний виклик або повідомлення учасників судового провадження, шляхом надсилання повісток або повідомлень поштою, електронною поштою (за допомогою офіційної електронної пошти офісу судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду та/або своєї офіційної електронної пошти) чи факсимільним зв'язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою;

забезпечує належне формування та оформлення матеріалів справ та їх передачу після розгляду суддею до відповідного структурного підрозділу апарату суду у встановлені строки;

виготовляє, оформлює копії судових рішень по справах, які перебувають у провадженні суддів, здійснює їх вручення та направлення учасникам судового провадження в порядку, визначеному процесуальним законодавством;

здійснює ознайомлення з матеріалами судових справ, у тому числі надання доступу до електронного примірника справи шляхом внесення РНКПП учасника справи за наявності його зареєстрованого Електронного кабінету у підсистемі Електронного суду;

у разі одержання в установленому законодавством порядку допуску до державної таємниці здійснює опрацювання цілком таємних та таємних кримінальних проваджень (справ), відомості про вимоги (рекомендації) щодо забезпечення технічного захисту секретної інформації, за сукупністю всіх складових показників, відповідно до статей 4.11.4, 4.11.5. 4.11.6, 4.11.7, 4.11.8, 4.11.9, 4.11.10, 4.11.11, 4.12.2 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 23.12.2020 № 383 (ступінь секретності інформації «Цілком таємно», «Таємно»);

перевіряє наявність та з’ясовує причини відсутності осіб, яких було викликано у судове засідання до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, і доповідає про це головуючому судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, виконує інші доручення головуючого судді в судовому засіданні;

веде журнал судового засідання (у разі необхідності протокол судового засідання); видає копії технічних записів судового засідання та копії документів, які долучені до справи;

вносить інформацію до обліково-статистичної картки судової справи;

готує проекти запитів на витребування матеріалів провадження, супровідних листів про повернення до судів першої інстанції судових справ та заявок на конвоювання підозрюваних (обвинувачених).

Умови оплати праці:

посадовий оклад – 29 184,00 грн;

надбавки та премії відповідно до законодавства про державну службу.

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