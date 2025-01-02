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На Буковині колишній лікар виготовив фіктивну інвалідність для 60 військовозобов'язаних — СБУ

21:50, 2 січня 2025
Вартість цих «послуг» становила від 5 до 15 тисяч доларів з особи.
На Буковині колишній лікар виготовив фіктивну інвалідність для 60 військовозобов'язаних — СБУ
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​​На Буковині викрили схему надання фіктивної інвалідності військовозобов’язаним. Про це повідомляє Служба безпеки України.

За матеріалами справи, колишній лікар Вижницької лікарні для 60 військовозобов'язаних за гроші виготовив 2 групу інвалідності.

Вказується, що лікар раніше працював у медзакладі, згодом він звільнився і почав заробляти «вирішенням медичних питань».

Використовуючи особисті зв’язки, він допомагав виготовляти фіктивні документи та обіцяв впливати на членів МСЕК для затвердження необхідного висновку. Вартість цих «послуг» становила від 5 до 15 тисяч доларів з особи.

«Оперативники СБУ задокументували 60 випадків такої «допомоги» протягом двох місяців і затримали зловмисника біля медичного закладу, де він отримав 11,5 тис. дол. за довідку про інвалідність від чергового «клієнта»,— зазначили в СБУ.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаним з вимаганням такої вигоди).

Тривають слідчі дії для виявлення всіх причетних до протиправної схеми осіб.

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