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На Буковине бывший врач изготовил фиктивную инвалидность для 60 военнообязанных — СБУ

21:50, 2 января 2025
Стоимость этих «услуг» составляла от 5 до 15 тысяч долларов с человека.
На Буковине бывший врач изготовил фиктивную инвалидность для 60 военнообязанных — СБУ
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На Буковине разоблачили схему предоставления фиктивной инвалидности военнообязанным. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По материалам дела, бывший врач Вижницкой больницы для 60 военнообязанных за деньги изготовил 2 группу инвалидности.

Указывается, что врач раньше работал в медучреждении, впоследствии он уволился и начал зарабатывать «решением медицинских вопросов».

Используя личные связи, он помогал производить фиктивные документы и обещал влиять на членов МСЭК для утверждения необходимого заключения. Стоимость этих «услуг» составляла от 5 до 15 тысяч долларов с человека.

«Оперативщики СБУ задокументировали 60 случаев такой «помощи» в течение двух месяцев и задержали злоумышленника у медицинского учреждения, где он получил 11,5 тыс. дол. за справку об инвалидности от очередного «клиента», — отметили в СБУ.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды для себя и третьих лиц, за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совмещенным с требованием такой выгоды).

Продолжаются следственные действия по выявлению всех причастных к противоправной схеме лиц.

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