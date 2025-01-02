На Буковине бывший врач изготовил фиктивную инвалидность для 60 военнообязанных — СБУ

На Буковине разоблачили схему предоставления фиктивной инвалидности военнообязанным. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
По материалам дела, бывший врач Вижницкой больницы для 60 военнообязанных за деньги изготовил 2 группу инвалидности.
Указывается, что врач раньше работал в медучреждении, впоследствии он уволился и начал зарабатывать «решением медицинских вопросов».
Используя личные связи, он помогал производить фиктивные документы и обещал влиять на членов МСЭК для утверждения необходимого заключения. Стоимость этих «услуг» составляла от 5 до 15 тысяч долларов с человека.
«Оперативщики СБУ задокументировали 60 случаев такой «помощи» в течение двух месяцев и задержали злоумышленника у медицинского учреждения, где он получил 11,5 тыс. дол. за справку об инвалидности от очередного «клиента», — отметили в СБУ.
Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды для себя и третьих лиц, за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совмещенным с требованием такой выгоды).
Продолжаются следственные действия по выявлению всех причастных к противоправной схеме лиц.
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