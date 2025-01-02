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Кабмин утвердил новую схему окладов госслужащих на 2025 год

12:13, 2 января 2025
Фактически правительство изменило только год в названии постановления – вместо 2024 указан 2025 год.
Кабмин утвердил новую схему окладов госслужащих на 2025 год
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Правительство постановлением от 31 декабря 2024 г. №1534 внесло изменения в постановление Кабинета Министров от 29 декабря 2023 г. №1409 «Вопросы оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей в 2024 году».

Изменения заключаются в изменении года применения этого постановления – вместо «2024» указан «2025».

«В названии и абзаце втором пункта 1 постановления цифры «2024» заменить цифрами «2025».

В названии схемы должностных окладов на должностях государственной службы с учетом семей и уровней должностей, юрисдикции и типов государственных органов в 2024 году, утвержденной указанным постановлением, цифры «2024» заменить цифрами «2025» - говорится в постановлении.

Следовательно, порядок расчета окладов госслужащих не изменится.

Кроме того, в перечне типовых должностей государственной службы в пределах уровней должностей, утвержденном указанным постановлением, позиции третьего секретаря и атташе в консульском учреждении Украины отнесены к среднему профессиональному уровню.

Следует отметить, что согласно закону о бюджете на 2025 год в текущем году приостановлено действие ч. 1 статьи 52 Закона «О государственной службе» в части установления надбавки за выслугу лет на государственной службе государственным служащим государственных органов, осуществляющих оплату труда на основе классификации должностей. Напомним, остановленная норма предусматривает, что прибавка за выслугу лет на государственной службе устанавливается на уровне 3% должностного оклада государственного служащего за каждый календарный год стажа государственной службы, но не более 50% должностного оклада.

Также закон о бюджете установил, что в 2025 году оплата труда государственных служащих производится на основе классификации должностей, с учетом классификации должностей, проведенной в 2024 году, кроме государственных органов, указанных в пунктах 16 (т.е. кроме НАПК, НАБУ, ДБР, а также Специализированной антикоррупционной прокуратуры) и 17 (т.е. кроме Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Антимонопольного комитета, Министерства обороны, Министерства внутренних дел, руководителя и членов службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия) и части 7 статьи 50 Закона «О государственной службе» (т.е. кроме налоговой и таможенной служб).

Кроме того, закон о бюджете устанавливает, что для работников Национального агентства по предотвращению коррупции, Национального антикоррупционного бюро Украины и Государственного бюро расследований не применяется «замороженный» уменьшенный прожиточный минимум для расчета окладов. Таким образом, при расчете будут применять ПМ в 3028 грн.

Оплата труда государственных служащих органов сектора безопасности и обороны (кроме Минобороны, МВД), областных и окружных прокуратур, а также Пенсионного фонда в 2025 году производится на основе классификации должностей по отдельной схеме должностных окладов, утвержденной Кабинетом Министров Украины.

Автор: Наталя Мамченко

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госслужащие Кабинет Министров Украины

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