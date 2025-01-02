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Большая часть членов фракции Джастина Трюдо призывают его уйти в отставку

11:58, 2 января 2025
Крупнейшая фракция партии передала премьер-министру Канады сообщение, чтобы тот ушел в отставку.
Большая часть членов фракции Джастина Трюдо призывают его уйти в отставку
Фото: teenvogue.com
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Большинство членов фракции премьер-министра Канады Джастина Трюдо призывают его уйти в отставку, пишет Politico.

Издание отмечает, что рейтинг Трюдо сильно упал. Также он сталкивается с проблемами внутри своей партии относительно того, является ли он подходящим лидером для объединения канадцев.

 «Премьер-министр Джастин Трюдо больше не пользуется поддержкой фракции, и чтобы сохранить хоть какое-то достоинство, он должен немедленно подать в отставку», — написал депутат от Калгари Джордж Чахал в письме фракции от 27 декабря.

Послание последовало после недавней онлайн-встречи, в ходе которой 51 либеральный член парламента из Онтарио обсудили лидерство Трюдо. После встречи крупнейшая фракция партии передала премьер-министру сообщение: уйти в отставку.

«Мы достигли критической точки», — сказал один из либералов, присутствовавший на встрече

В течение года Трюдо сталкивался с призывами уйти из партии, которую он возглавлял с 2013 года. Требования усилились после ухода Христи Фриланд в начале этого месяца. Давний союзник Трюдо ушел с постов заместителя премьер-министра и главы финансов, сославшись на напряженность между их ведомствами по поводу того, как справиться с угрозой увеличения пошлины от США, о чем заявлял Дональд Трамп, а также с налоговыми льготами.

Премьер-министра Канады также покинула его Атлантическая фракция, группа, которую команда Трюдо считала жизненно важной для своих надежд на победу на четвертом сроке.

Издание добавляет, что канцелярия премьер-министра не отреагировала на неоднократные просьбы прокомментировать ситуацию.

Члены либерального собрания ожидают ответа, когда Трюдо вернется в Оттаву. Некоторые хотят провести экстренное заседание, чтобы на нем услышать планы премьер-министра. Другие говорят, что не будут баллотироваться снова, если он останется.

Уточняется, что в партии нет механизма, который мог бы сместить Трюдо, поэтому это решение ему придется принять самостоятельно. Если он решит уйти в отставку, устав Либеральной партии гласит, что ее правление выберет временного лидера.

В издании добавляют, что федеральные выборы могут состояться в конце января, если противники Трюдо свергнут правительство меньшинства, когда Палата представителей вернется с каникул.

Ранее Дональд Трамп предложил Мексике и Канаде стать штатом США, если они хотят продолжать получать субсидии. 

Кроме того, Дональд Трамп предложил Джастину Трюдо рассмотреть должность губернатора Канады как 51-го штата США в разговоре о введении пошлин, провале вопроса потока наркотиков и нелегальных мигрантов в США через границу с Канадой.

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Канада

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