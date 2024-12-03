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Дональд Трамп предложил премьер-министру Канады Трюдо, чтобы Канада стала 51-м штатом США – Fox News

10:25, 3 декабря 2024
Дональд Трамп предложил Джастину Трюдо рассмотреть должность губернатора Канады как 51-го штата США в разговоре о введении пошлин, провале вопроса потока наркотиков и нелегальных мигрантов в США через границу с Канадой.
Дональд Трамп предложил премьер-министру Канады Трюдо, чтобы Канада стала 51-м штатом США – Fox News
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Избранный президент США Дональд Трамп предложил премьер-министру Канады Джастину Трюдо стать 51-м штатом США, сообщили источники Fox News.

Так, в прошлую пятницу Трюдо прилетел в резиденцию Трампа Мар-а-Лаго без предупреждения после того, как Трамп заявил о необходимости ввести пошлины на канадскую продукцию. В частности, Трамп считает целесообразным ввести 25% пошлины для Канады и Мексики из-за их неспособности обуздать поток нелегальных иммигрантов и запрещенных наркотиков из этих стран в США.

Теперь начинают появляться новые подробности встречи, которую Трамп назвал «очень продуктивной».

По словам двух человек за столом, слышавшим обсуждение, Трамп, несмотря на сердечность и радушие, был очень прямым, когда речь шла о том, чего он хочет от своего коллеги с Севера.

Перефразируя дискуссию, Трамп сказал Трюдо, что Канада «провалила» границу США, позволив переправляться большому числу наркотиков и людей, включая нелегальных иммигрантов из более чем 70 разных стран.

Источники говорят, что Трамп стал активнее, когда дело дошло до дефицита торговли США с Канадой, который, по его оценкам, превысил 100 миллиардов долларов.

Избранный президент сказал премьер-министру, если Канада не сможет решить проблемы с границей и дефицитом торговли, он будет взимать 25% пошлины на все канадские товары в первый день, когда вернется в должность.

Трюдо сказал Трампу, что пошлина «полностью убьет экономику Канады». Как отмечает Fox News, Трамп спросил: «Итак, ваша страна не может выжить, если она не обдирает США на 100 миллиардов долларов?»

Затем Трамп предложил Трюдо, чтобы Канада стала 51-м штатом, что вызвало нервный смех премьер-министра и других, сообщили источники Fox News.

Но он продолжил, сказав Трюдо, что премьер-министр хороший титул, хотя он все еще может быть губернатором 51-го штата.

Он сказал Трюдо, что если он не сможет справиться со своим списком требований, не обдирая США в торговле, возможно, Канаде действительно стоит стать штатом или двумя, а Трюдо может стать губернатором.

Хотя источники говорят, что обмен мнениями вызвал много смеха, Трамп заявил, что ожидает перемен до 20 января.

Почти трехчасовой разговор продолжался на разные темы, а в конце канадские гости назвали ужин «очень дружественным и очень положительным», хотя никакого упоминания о том, чтобы стать 51 штатом, не было.

Автор: Наталя Мамченко 

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США Дональд Трамп Канада

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Дональд Трамп предложил премьер-министру Канады Трюдо, чтобы Канада стала 51-м штатом США – Fox News

Дональд Трамп предложил Джастину Трюдо рассмотреть должность губернатора Канады как 51-го штата США в разговоре о введении пошлин, провале вопроса потока наркотиков и нелегальных мигрантов в США через границу с Канадой.

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