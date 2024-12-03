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Дональд Трамп запропонував прем’єр-міністру Канади Трюдо, щоб Канада стала 51-м штатом США – Fox News

10:25, 3 грудня 2024
Дональд Трамп запропонував Джастіну Трюдо розглянути посаду губернатора Канади як 51-го штату США у розмові стосовно запровадження мит, провалу питання потоку наркотиків та нелегальних мігрантів до США через кордон з Канадою.
Дональд Трамп запропонував прем’єр-міністру Канади Трюдо, щоб Канада стала 51-м штатом США – Fox News
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Обраний президент США Дональд Трамп запропонував прем’єр-міністру Канади Джастіну Трюдо стати 51-м штатом США, повідомили джерела Fox News.

Так, минулої п’ятниці Трюдо прилетів до резиденції Трампа Мар-а-Лаго без попередження після того, як Трамп заявив про необхідність запровадити мита на канадську продукцію. Зокрема, Трамп вважає за доцільне запровадити 25% мита для Канади та Мексики через їх неспроможність приборкати потік нелегальних іммігрантів та заборонених наркотиків із цих країн до США.

Тепер починають з'являтися нові подробиці зустрічі, яку Трамп назвав «дуже продуктивною».

За словами двох людей за столом, які чули обговорення, Трамп, незважаючи на сердечність і привітність, був дуже прямим, коли йшлося про те, чого він хоче від свого колеги з Півночі.

Перефразовуючи дискусію, Трамп сказав Трюдо, що Канада «провалила» кордон США, дозволивши переправлятися великій кількості наркотиків і людей, включаючи нелегальних іммігрантів з понад 70 різних країн.

Джерела кажуть, що Трамп став більш активним, коли справа дійшла до дефіциту торгівлі США з Канадою, який, за його оцінками, перевищив 100 мільярдів доларів.

Обраний президент сказав прем'єр-міністру, якщо Канада не зможе вирішити проблеми з кордоном і дефіцитом торгівлі, він стягуватиме 25% мито на всі канадські товари в перший день, коли повернеться на посаду.

Трюдо сказав Трампу, що мито «повністю вб'є економіку Канади». Як зазначає Fox News, Трамп запитав: «Отже, ваша країна не може вижити, якщо вона не обдирає США на 100 мільярдів доларів?»

Потім Трамп запропонував Трюдо, щоб Канада стала 51-м штатом, що викликало нервовий сміх прем'єр-міністра та інших, повідомили джерела Fox News.

Але він продовжив, сказавши Трюдо, що прем’єр-міністр — гарний титул, хоча він все ще може бути губернатором 51-го штату.

Він сказав Трюдо, що якщо він не зможе впоратися зі своїм списком вимог, не обдираючи США в торгівлі, можливо, Канаді дійсно варто стати штатом або двома, а Трюдо може стати губернатором.

Хоча джерела кажуть, що обмін думками викликав багато сміху, Трамп заявив, що очікує змін до 20 січня.

Майже тригодинна розмова тривала на різні теми, а наприкінці канадські гості назвали вечерю «дуже дружньою та дуже позитивною», хоча жодної згадки про те, щоб стати 51-м штатом, не було.

Автор: Наталя Мамченко

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США Дональд Трамп Канада

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Дональд Трамп запропонував Джастіну Трюдо розглянути посаду губернатора Канади як 51-го штату США у розмові стосовно запровадження мит, провалу питання потоку наркотиків та нелегальних мігрантів до США через кордон з Канадою.

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