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Вбивство українських баскетболістів у Німеччині — чотирьом обвинуваченим оголосили вироки

10:24, 3 грудня 2024
У Німеччині оголосили вироки вбивцям двох українських підлітків-баскетболістів.
Вбивство українських баскетболістів у Німеччині — чотирьом обвинуваченим оголосили вироки
Фото: suspilne.media
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У Німеччині земельний суд в Ессені визнав чотирьох неповнолітніх винними в убивстві двох українських баскетболістів — 18-річного Артема Козаченка та 17-річного Володимира Єрмакова — у Оберхаузені на початку 2024 року. Йдеться про двох громадян Сирії, громадянина Німеччини, а також підлітка, що є громадянином Німеччини і Греції, пише DW.

Зазначається, що зловмисників засудили до позбавлення волі на терміни від восьми з половиною до десяти років. Вік підсудних на момент скоєння злочину становив від 14 до 16 років.

За даними агентства dpa, один із підсудних зізнався в нападі з ножем, а інші — у завданні ударів. Троє з підсудних до вбивства українців уже скоювали злочини. За даними ЗМІ, одного з фігурантів справи раніше затримували у зв'язку з пограбуваннями і завданням тілесних ушкоджень.

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суд Німеччина

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