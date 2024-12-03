До Землі наближаються два небезпечні астероїди

В NASA попередили, що 4 грудня поблизу планети Земля пролетять два астероїди.

ілюстративне фото

У середу, 4 грудня, поблизу Землі пролетять два потенційно небезпечні астероїди 447755 (2007JX2) та 2020XR. Про це повідомили в Лабораторії реактивного руху NASA (JPL).

Довжина небесного об'єкта 447755 (2007JX2) становить 402,3 метра. Відстань від нього до нашої планети дорівнюватиме 5 532 113 км.

В NASA розповіли, що інший астероїд - 2020XR - має довжину 387,7 метра. Його відстань до Землі становитиме 2 209 287 км.

Зазначимо, що у NASA астероїди вважають "потенційно небезпечними об’єктами", якщо вони наближаються до Землі на відстань ближче ніж 7,5 млн км, а їхній розмір перевищує 150 метрів.

Фото: JPL

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