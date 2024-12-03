К Земле приближаются два опасных астероида

В NASA предупредили, что 4 декабря вблизи планеты Земля пролетят два астероида.

В среду, 4 декабря, вблизи Земли пролетят два потенциально опасных астероида 447755 (2007JX2) и 2020XR. Об этом сообщили в лаборатории реактивного движения NASA (JPL).

Длина небесного объекта 447 755 (2007JX2) составляет 402,3 метра. Расстояние от него до нашей планеты будет равно 5 532 113 км.

В NASA рассказали, что другой астероид – 2020XR – имеет длину 387,7 метра. Его расстояние до Земли составит 2209287 км.

Отметим, что в NASA астероиды считают "потенциально опасными объектами", если они приближаются к Земле на расстояние ближе 7,5 млн км, а их размер превышает 150 метров.

Фото: JPL

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.