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К Земле приближаются два опасных астероида

10:41, 3 декабря 2024
В NASA предупредили, что 4 декабря вблизи планеты Земля пролетят два астероида.
К Земле приближаются два опасных астероида
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В среду, 4 декабря, вблизи Земли пролетят два потенциально опасных астероида 447755 (2007JX2) и 2020XR. Об этом сообщили в лаборатории реактивного движения NASA (JPL).

Длина небесного объекта 447 755 (2007JX2) составляет 402,3 метра. Расстояние от него до нашей планеты будет равно 5 532 113 км.

В NASA рассказали, что другой астероид – 2020XR – имеет длину 387,7 метра. Его расстояние до Земли составит 2209287 км.

Отметим, что в NASA астероиды считают "потенциально опасными объектами", если они приближаются к Земле на расстояние ближе 7,5 млн км, а их размер превышает 150 метров.

Фото: JPL

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