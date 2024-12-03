Дональд Трамп выдвинул кандидатуру инвестбанкира Уоррена Стивенса на должность посла в Великобритании

Уоррен Стивенс станет послом США в Британии.

Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что на должность посла США в Соединенном Королевстве он избрал инвестиционного банкира Уоррена Стивенса. Об этом политик сообщил в своей социальной сети Truth Social.

"Рад сообщить, что Уоррен Стивенс, один из самых успешных бизнесменов в стране, был выдвинут на пост посла США при Сент-Джеймском дворе, в этой роли он будет нашим представителем в Соединенном Королевстве", - написал Трамп.

Трамп назвал Стивенса одним из самых успешных бизнесменов в стране и отметил, что работал президентом, председателем и генеральным директором своей компании Stephens Inc. на протяжении 38 лет и одновременно "служил людям как филантроп".

Выбор Трампа должен утвердить Сенат.

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