Дональд Трамп висунув кандидатуру інвестбанкіра Воррена Стівенса на посаду посла у Великій Британії

Воррен Стівенс стане послом США у Британії.

Обраний президент США Дональд Трамп оголосив, що на посаду посла США в Об’єднаному Королівстві він обрав інвестиційного банкіра Воррена Стівенса. Про це політик повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social.

"Радий повідомити, що Воррен Стівенс, один з найбільш успішних бізнесменів у країні, був висунутий на пост посла США при Сент-Джеймському дворі, у цій ролі він буде нашим представником у Сполученому Королівстві", - написав Трамп.

Трамп назвав Стівенса одним із найуспішніших бізнесменів у країні і зазначив, що він працював президентом, головою та генеральним директором своєї компанії Stephens Inc. упродовж 38 років, та одночасно "служив людям як філантроп".

Вибір Трампа має затвердити Сенат.

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