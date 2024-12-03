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Дональд Трамп висунув кандидатуру інвестбанкіра Воррена Стівенса на посаду посла у Великій Британії

09:59, 3 грудня 2024
Воррен Стівенс стане послом США у Британії.
Дональд Трамп висунув кандидатуру інвестбанкіра Воррена Стівенса на посаду посла у Великій Британії
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Обраний президент США Дональд Трамп оголосив, що на посаду посла США в Об’єднаному Королівстві він обрав інвестиційного банкіра Воррена Стівенса. Про це політик повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social.

"Радий повідомити, що Воррен Стівенс, один з найбільш успішних бізнесменів у країні, був висунутий на пост посла США при Сент-Джеймському дворі, у цій ролі він буде нашим представником у Сполученому Королівстві", - написав Трамп.

Трамп назвав Стівенса одним із найуспішніших бізнесменів у країні і зазначив, що він працював президентом, головою та генеральним директором своєї компанії Stephens Inc. упродовж 38 років, та одночасно "служив людям як філантроп".

 Вибір Трампа має затвердити Сенат.

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США Дональд Трамп Велика Британія

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