У Німеччині почали розгляд справи про вбивство підлітків баскетболістів з України

На лаві підсудних — четверо підлітків віком 14-16 років.

У Німеччині було відкрито суд у справі про вбивство українських підлітків-баскетболістів в Оберхаузені. Зазначається, що перед судом постали підлітки віком від 14 до 16 років, двоє з яких є громадянами Німеччини, а двоє — громадянами Сирії. Про це пише WDR.

Їх звинувачують у навмисному вбивстві. Справою займається земельний суд в місті Ессен. Усі обвинувачені в нападі раніше вже потрапляли в поле зору правоохоронців.

Нагадаємо, що у лютому на юних баскетболістів з України Володимира Єрмакова і Артема Козаченка напали з ножами на головному вокзалі Обергаузена. Учасники конфлікту, який почався у автобусі, напали на спортсменів після їх виходу на вокзал. Єрмаков помер від отриманих поранень того ж вечора в лікарні, а Козаченко - через 10 днів у реанімації.

Прокуратура вважає, що напад був вчинений на ґрунті ксенофобії, а саме через те, що жертви були українцями.

Адвокатка родин загиблих українців каже, що ті вимагають якнайсуворішого покарання за вбивство їхніх дітей.

Очікується, що суд триватиме одинадцять днів. Вирок винесуть до 21 листопада.

Раніше повідомлялося, головним підозрюваним у вбивстві є 15-річний німець турецького походження, якого заарештували 11 лютого - наступного дня після скоєння злочину.

Пізніше німецькі правоохоронці затримали ще трьох підозрюваних підлітків.

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