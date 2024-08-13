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В Германии начали рассмотрение дела об убийстве подростков баскетболистов из Украины

08:36, 13 августа 2024
На скамье подсудимых четверо подростков в возрасте 14-16 лет.
В Германии начали рассмотрение дела об убийстве подростков баскетболистов из Украины
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В Германии был открыт суд по делу об убийстве украинских подростков-баскетболистов в Оберхаузене. Отмечается, что перед судом предстали подростки от 14 до 16 лет, двое из которых являются гражданами Германии, а двое — гражданами Сирии. Об этом пишет WDR

Их обвиняют в умышленном убийстве. Делом занимается земельный суд в городе Эссен. Все обвиняемые в нападении ранее уже попадали в поле зрения правоохранителей.

Напомним, что в феврале на юных баскетболистов из Украины Владимира Ермакова и Артема Козаченко напали с ножами на главном вокзале Обергаузена. Участники начавшегося в автобусе конфликта напали на спортсменов после их выхода на вокзал. Ермаков умер от полученных ранений в тот же вечер в больнице, а Козаченко - через 10 дней в реанимации.

Прокуратура считает, что нападение было совершено на почве ксенофобии, а именно из-за того, что жертвы были украинцами.

Адвокат семей погибших украинцев говорит, что те требуют строжайшего наказания за убийство их детей.

Ожидается, что суд будет длиться одиннадцать дней. Приговор будет вынесен до 21 ноября.

Ранее сообщалось, что главным подозреваемым в убийстве является 15-летний немец турецкого происхождения, арестованный 11 февраля - на следующий день после совершения преступления.

Позже немецкие правоохранители задержали еще троих подозреваемых подростков.

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