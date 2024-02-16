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  1. В мире

Убийство украинского баскетболиста Ермакова в Германии: полиция арестовала еще трех подростков

15:23, 16 февраля 2024
Задержаны еще трое подростков по делу об убийстве украинского баскетболиста в Германии.
Убийство украинского баскетболиста Ермакова в Германии: полиция арестовала еще трех подростков
Источник фото: glavcom
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Как ранее сообщалось, в Германии убили 17-летнего баскетболиста из Украины, его друг в реанимации. Позже стало известно о задержании нападавшего.

Немецкие правоохранители арестовали еще трех подростков в связи с убийством 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова. Об этом сообщает DW.

По данным, полученным от немецкой полиции и прокуратуры 16 февраля, среди арестованных - 14-летний немец греческого происхождения из Херне и двое сирийцев в возрасте 14 и 15 лет из Гельзенкирхена. Они подозреваются в соучастии в убийстве украинца.

Как уже ранее сообщалось, главным подозреваемым в убийстве является 15-летний немец турецкого происхождения, которого арестовали 11 февраля - на следующий день после совершения преступления.

Смертельный инцидент произошел 10 февраля на вокзале в Оберхаузене, когда Владимир Ермаков получил смертельные ножевые ранения. Предварительно установлено, что участники словесного конфликта, который начался в автобусе, напали на баскетболистов после их выхода на вокзал. Владимир погиб, а его товарищ Артем Козаченко, также получив ранения, сейчас находится в реанимации.

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