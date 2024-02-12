Убийство украинского баскетболиста Владимира Ермакова: в МИД сообщили о задержании нападавшего

МИД взяло на особый контроль расследование убийства 17-летнего украинца.

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Министерство иностранных дел Украины взяло на особый контроль расследования убийства украинского баскетболиста в Германии. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

По его словам, Генеральное консульство в Дюссельдорфе уже провело переговоры с главой полиции города Эссен.

«Консулы подчеркнули на необходимости скорейшего проведения расследования и привлечения преступника к ответственности. По имеющейся информации, полиция уже задержала нападавшего. Продолжаются следственные действия», - отметил он.

Кроме того, Николенко сообщил, что консульское учреждение также контролирует лечение другого пострадавшего украинца.

«Ему оказывается необходимая медицинская помощь в больнице Эссена. Состояние нашего гражданина стабильное, угроз его жизни нет», - подчеркнул спикер МИД.

Ранее стало известно, что в Германии убили 17-летнего баскетболиста из Украины, його друг в реанимации.

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