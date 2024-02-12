СБУ и НАБУ проводят обыски у экс-нардепа Сергея Пашинского: СМИ пишут о врученном подозрении

Пашинский заявил об обысках в своем доме, однако опроверг информацию о подозрении.

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Бывшему народному депутату Сергею Пашинскому вручили подозрение. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Пока не разглашается, по каким именно статьям было вручено подозрение.

Официального подтверждения информации от правоохранительных органов пока не поступало.

«Экс-нардепу Пашинскому вручили подозрение», - сказали собеседники издания.

Сам Пашинский сообщил, что утром 12 февраля в его квартиру с обысками пришли работники Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро.

В то же время, он опроверг информацию о врученном подозрении. Следственные действия, по его словам, касаются передачи так называемого топлива Курченко государству.

Он напоминает, что с марта 2022 возглавляет Национальную ассоциацию предприятий оборонной промышленности Украины.

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