Президент и правительство Молдовы отреагировали на падение обломков боевого дрона у границы с Украиной

Молдова осудила российские атаки на Украину после обнаружения обломков дрона на своей территории.

Источник фото: weukraine

Власти Молдовы осудили атаки россии против Украины после обнаружения обломков боевого дрона на юге Молдовы возле границы с Украиной в регионе Гагаузия.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что этот инцидент стал еще одним напоминанием об угрозе, которую представляет агрессия россии, и призвала продолжать оказывать поддержку Украине.

"Война россии с Украиной снова подступила близко к Молдове. Обнаружение... обломков беспилотника Shahed на юге Молдовы стало еще одним суровым напоминанием о мрачной реальности, с которой мы сталкиваемся. Агрессия россии ставит под угрозу континент. Необходимо продолжать оказывать поддержку Украине", - написала Санду в соцсети X.

Премьер-министр Дорин Речан подчеркнул, что "решительно осуждает неоправданные атаки россии против Украины, которые снова коснулись Молдовы", и заверил, что расследование инцидента уже продолжается, а власти делают все возможное для обеспечения безопасности местного населения.

Глава Министерства иностранных дел Михай Попшой также выразил осуждение "постоянным варварским атакам россии на Украину", которые, по его словам, непосредственно затрагивают и Молдову. Он подчеркнул, что найденные обломки дрона являются ярким свидетельством насилия и разрушения, и виновники этих действий должны быть привлечены к ответственности.

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