Президент та уряд Молдови відреагували на падіння уламків бойового дрона біля кордону з Україною

Молдова засудила російські атаки на Україну після виявлення уламків дрона на своїй території.

Джерело фото: weukraine

Влада Молдови засудила атаки росії проти України після виявлення уламків бойового дрона на півдні Молдови біля кордону з Україною в регіоні Гагаузія.

Президент Молдови Мая Санду заявила, що цей інцидент став ще одним нагадуванням про загрозу, яку представляє агресія Росії, і закликала продовжувати надавати підтримку Україні.

«Війна росії з Україною знову підступила близько до Молдови. Виявлення… уламків безпілотника Shahed на півдні Молдови стало ще одним суворим нагадуванням про похмуру реальність, з якою ми стикаємося. Агресія росії ставить під загрозу континент. Необхідно продовжувати надавати підтримку Україні», - написала Санду в соцмережі X.

Прем'єр-міністр Дорін Речан наголосив, що «рішуче засуджує невиправдані атаки росії проти України, які знову торкнулися Молдови», та запевнив, що розслідування інциденту вже триває, а влада робить усе можливе для забезпечення безпеки місцевого населення.

Глава Міністерства закордонних справ Міхай Попшой також висловив засудження «постійним варварським атакам росії на Україну», які, його словами, безпосередньо зачіпають і Молдову. Він підкреслив, що знайдені уламки дрона є яскравим свідченням насильства та руйнування, і винуватці цих дій мають бути притягнуті до відповідальності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.