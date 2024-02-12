Зеленський підписав закони про продовження мобілізації та воєнного стану

Мобілізацію та воєнний стан в Україні продовжили до 13 травня.

У понеділок, 12 лютого, Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження загальної мобілізації та воєнного стану. Про це йдеться на офіційному сайті Верховної Ради.

Глава держави поставив підписи під законами №10456 та №10457.

Відповідно обидва терміни продовжено з 14 лютого 2024 року на 90 днів, до 13 травня 2024 року.

Нагадаємо, це було десяте рішення по дії воєнного стану та загальної мобілізації з початку повномасштабної війни.

Раніше ми писали, що 6 лютого Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб - до 13 травня 2024 року.

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