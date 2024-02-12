Вандали обмалювали кінотеатр «Жовтень» в Києві перед прем'єрою фільму: що відомо

Невідомі пошкодили фасад і сітілайти кінотеатру перед прем’єрою українського фільму, у якому висміюється упереджене ставлення суспільства щодо ЛГБТ-спільноти.

Джерело фото: instagram.com/zhovten.cinema

У Києві невідомі вирішили пошкодити постери та фасад будівлі перед прем’єрою української комедійно-сатиричної стрічки Аркадія Непиталюка «Уроки толерантності» про упередження щодо ЛГБТ-спільноти.

Про це повідомили у кінотеатрі.

«Поки наша нація бореться за свою свободу, за свободу волевиявлення, демократію, за повагу до особистого вибору – деякі наші співгромадяни досі підтримують російські наративи, адже це там переслідують і забороняють представників ЛГБТ спільноти […] Невже вам на думку не спадає, що тим самим ви відтягуєте країну назад у радянську прірву, у совєтський союз, де не тільки сексу не було?!…», - заявили у кінотеатрі.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Кінотеатр «Жовтень» (@zhovten.cinema)

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