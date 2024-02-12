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У такому разі власник може захистити своє право шляхом звернення з позовом про відшкодування збитків до особи, якій він передав річ у користування і володіння, оскільки спірне майно вибуло з його власності з його волі, а тому правовий механізм, передбачений статтею 388 ЦК України, застосуванню до спірних правовідносин не підлягає.

Чи може юридична особа звертатися до суду із заявою про встановлення факту недостовірності інформації та її спростування, – позиція ОП КЦС ВС

Відсутність відомостей про особу, яка поширила недостовірну інформацію, саме і є підставою для розгляду заяви про встановлення факту недостовірності інформації в порядку окремого провадження за правилами, визначеними розділом IV ЦПК.

  1. В Україні

Вандали обмалювали кінотеатр «Жовтень» в Києві перед прем'єрою фільму: що відомо

14:55, 12 лютого 2024
Невідомі пошкодили фасад і сітілайти кінотеатру перед прем’єрою українського фільму, у якому висміюється упереджене ставлення суспільства щодо ЛГБТ-спільноти.
Вандали обмалювали кінотеатр «Жовтень» в Києві перед прем'єрою фільму: що відомо
Джерело фото: instagram.com/zhovten.cinema
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У Києві невідомі вирішили пошкодити постери та фасад будівлі перед прем’єрою української комедійно-сатиричної стрічки Аркадія Непиталюка «Уроки толерантності» про упередження щодо ЛГБТ-спільноти.

Про це повідомили у кінотеатрі.

«Поки наша нація бореться за свою свободу, за свободу волевиявлення, демократію, за повагу до особистого вибору – деякі наші співгромадяни досі підтримують російські наративи, адже це там переслідують і забороняють представників ЛГБТ спільноти […] Невже вам на думку не спадає, що тим самим ви відтягуєте країну назад у радянську прірву, у совєтський союз, де не тільки сексу не було?!…», - заявили у кінотеатрі.

 
 
 
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Допис, поширений Кінотеатр «Жовтень» (@zhovten.cinema)

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