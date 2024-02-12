У Києві сталася аварія на водогоні: на одній з ділянок доріг обмежено рух транспорту

Наразі без водопостачання залишаються низка будинків.

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У Києві на розі вулиць Саксаганського та Еспланадної частково обмежили рух через аварію на водогоні. Про це повідомила пресслужба КМДА.

Зазначається, що рух транспорту обмежений на перехресті другою та третьою смугами (проїзд можливий першою та четвертою смугами).

«На місці працює ремонтна бригада «Київводоканалу».

Наразі без водопостачання будівлі за адресами вул. Еспланадна, 20, 20-А, 28, 30, 32, 34/2», - сказано у повідомленні.

Автоцистерну з питною водою направлено на вул. Еспланадна, 30-32.

Раніше ми писали, що у Києві на Борщагівці знову прорвало трубу.

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