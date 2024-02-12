В Киеве произошла авария на водопроводе: на одном из участков дорог ограничено движение транспорта

Сейчас без водоснабжения остаются ряд домов.

В Киеве на пересечении улиц Саксаганского и Эспланадной частично ограничили движение из-за аварии на водопроводе. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Отмечается, что движение транспорта ограничено на перекрестке второй и третьей полос (проезд возможен первой и четвертой полосами).

«На месте работает ремонтная бригада «Киевводоканала».

Пока без водоснабжения здания по адресам ул. Эспланадная, 20, 20-А, 28, 30, 32, 34/2», - говорится в сообщении.

Автоцистерна с питьевой водой направлена на ул. Эспланадная, 30-32.

Раньше мы писали, что в Киеве на Борщаговке снова прорвало трубу.

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