Затопило второй раз за неделю: в Киеве на Борщаговке снова прорвало канализацию, видео

В столице на бульваре Жюля Верна снова прорвало трубу.

Фото: скриншот

В субботу, 13 января, в Киеве на Борщаговке второй раз за неделю прорвало канализацию. Инцидент произошел на бульваре Жюля Верна. Об этом сообщили местные жители в соцсетях и опубликовали видео с места инцидента.

Как видно на видео потоки вязкой жидкости покрыли проезжую часть, тротуар и кое-где подобрались вплотную к домам.

В Киевской городской государственной администрации заявили, что проблему удалось быстро локализовать. На месте инцидента работали аварийные службы.

«Киевводоканал» оперативно локализовал утечку воды на бульваре Жюля Верна в Святошинском районе. Выполняются работы по ликвидации утечки холодной воды, чтобы работники могли начать замену поврежденного участка сети», - сказано в сообщении.

Раныше ми писали, що на столичной Борщаговке прорвало водопровод и затопило улицу.

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