На столичной Борщаговке прорвало водопровод и затопило улицу: как работает транспорт

На бульваре Жюля Верна, что на столичной Борщаговке произошла авария на сетях холодного водоснабжения, наблюдается утечка холодной воды на проезжей части. Специалисты ЧАО "АК "Киевводоканал" и КК "Киевавтодор" оперативно начали восстановительные работы, - сообщает Официальный портал Киева.
Повреждение сети холодного водоснабжения повлекло утечку воды на проезжей части, и эта аварийная ситуация имеет место на бульваре Жюля Верна. Заявка об этом инциденте поступила в диспетчерскую Киевводоканала 7 января в 22:55. Сейчас на месте работает аварийная бригада, которая уже прекратила подачу воды и находится в процессе локализации утечки. В результате этой аварии 2 жилых дома временно остались без водоснабжения.
Компетентные службы "Киевавтодор" и "Киевводоканал" работают на месте, с целью ликвидации подтопления и загрязнения проезжей части для безопасного движения транспорта. Дорожники также принимают дополнительные меры по обработке бульвара в условиях ухудшения погоды, направленные на обеспечение безопасного движения на дороге.
Проведение ремонтных работ на водопроводной сети происходит в зеленой зоне без ограничения движения транспорта.
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