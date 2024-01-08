На столичной Борщаговке прорвало водопровод и затопило улицу: как работает транспорт

Экстренные службы в Киеве ликвидируют повреждение водопровода на Борщаговке.

На бульваре Жюля Верна, что на столичной Борщаговке произошла авария на сетях холодного водоснабжения, наблюдается утечка холодной воды на проезжей части. Специалисты ЧАО "АК "Киевводоканал" и КК "Киевавтодор" оперативно начали восстановительные работы, - сообщает Официальный портал Киева.

Повреждение сети холодного водоснабжения повлекло утечку воды на проезжей части, и эта аварийная ситуация имеет место на бульваре Жюля Верна. Заявка об этом инциденте поступила в диспетчерскую Киевводоканала 7 января в 22:55. Сейчас на месте работает аварийная бригада, которая уже прекратила подачу воды и находится в процессе локализации утечки. В результате этой аварии 2 жилых дома временно остались без водоснабжения.

Компетентные службы "Киевавтодор" и "Киевводоканал" работают на месте, с целью ликвидации подтопления и загрязнения проезжей части для безопасного движения транспорта. Дорожники также принимают дополнительные меры по обработке бульвара в условиях ухудшения погоды, направленные на обеспечение безопасного движения на дороге.

Проведение ремонтных работ на водопроводной сети происходит в зеленой зоне без ограничения движения транспорта.

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