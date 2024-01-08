В Киеве количество жертв российской ракетной атаки 2 января снова возросло

В больнице умер третий пострадавший от ракетного удара на Киев 2 января.

Источник фото: Полиция Киева

Количество погибших от ракетного удара в Соломенском районе столицы 2 января возросло до трех человек. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"В больнице умер один пострадавший во время ракетной атаки на столицу 2 января. Это третья жертва в доме в Соломенском районе, который пострадал от атаки", - сказал Кличко.

В медицинских учреждениях столицы сейчас находятся 22 пострадавших, которых госпитализировали в результате ракетных обстрелов, которые произошли 29 декабря и 2 января. Среди госпитализированных один человек находится в тяжелом состоянии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.