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В Киеве количество жертв российской ракетной атаки 2 января снова возросло

10:06, 8 января 2024
В больнице умер третий пострадавший от ракетного удара на Киев 2 января.
В Киеве количество жертв российской ракетной атаки 2 января снова возросло
Источник фото: Полиция Киева
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Количество погибших от ракетного удара в Соломенском районе столицы 2 января возросло до трех человек. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"В больнице умер один пострадавший во время ракетной атаки на столицу 2 января. Это третья жертва в доме в Соломенском районе, который пострадал от атаки", - сказал Кличко.

В медицинских учреждениях столицы сейчас находятся 22 пострадавших, которых госпитализировали в результате ракетных обстрелов, которые произошли 29 декабря и 2 января. Среди госпитализированных один человек находится в тяжелом состоянии.

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