У Києві кількість жертв російської ракетної атаки 2 січня знову зросла

У лікарні помер третій постраждалий від ракетного удару на Київ 2 січня.

Джерело фото: Поліція Києва

Кількість загиблих від ракетного удару в Соломʼянському районі столиці 2 січня зросла до трьох осіб. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

«У лікарні помер один потерпілий під час ракетної атаки на столицю 2 січня. Це третя жертва в будинку в Соломʼянському районі, що постраждав від атаки», – сказав Кличко.

У медичних закладах столиці наразі перебувають 22 постраждалих, яких госпіталізували внаслідок ракетних обстрілів, що відбулися 29 грудня та 2 січня. Серед госпіталізованих одна людина перебуває у тяжкому стані.

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