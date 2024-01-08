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  1. В Україні

У Києві кількість жертв російської ракетної атаки 2 січня знову зросла

10:06, 8 січня 2024
У лікарні помер третій постраждалий від ракетного удару на Київ 2 січня.
У Києві кількість жертв російської ракетної атаки 2 січня знову зросла
Джерело фото: Поліція Києва
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Кількість загиблих від ракетного удару в Соломʼянському районі столиці 2 січня зросла до трьох осіб. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

«У лікарні помер один потерпілий під час ракетної атаки на столицю 2 січня. Це третя жертва в будинку в Соломʼянському районі, що постраждав від атаки», – сказав Кличко.

У медичних закладах столиці наразі перебувають 22 постраждалих, яких госпіталізували внаслідок ракетних обстрілів, що відбулися 29 грудня та 2 січня. Серед госпіталізованих одна людина перебуває у тяжкому стані.

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