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НБУ готовий до консультацій щодо фінансових обмежень для ухилянтів

09:48, 8 січня 2024
Нацбанк готовий приєднатися до обговорення у Верховній Раді законопроєкту про мобілізацію.
НБУ готовий до консультацій щодо фінансових обмежень для ухилянтів
Джерело фото: Укрінформ
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Як ми писали раніше, очільник Національного банку України Андрій Пишний сказав, що НБУ взяв до відома законопроєкт про мобілізацію №10378 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби» і зазначив, що питання мобілізації не входить в зону компетенції Нацбанку. 

Національний банк України готовий приєднатися до обговорення та консультацій, які відбудуться у Верховній Раді стосовно законопроєкту про мобілізацію. Про це заявив глава НБУ в ефірі телемарафону.

«Я думаю, що в процесі його опрацювання в парламенті у нас повинні відбутися дискусії та обмін думками», - підкреслив Пишний.

Пишний зазначив, що питання, пов'язані з мобілізацією, не належать до компетенції Національного банку України, оскільки це відноситься до компетенції Кабінету Міністрів, Міністерства оборони та Генерального штабу. Проте відповідно до законопроекту передбачено фінансові обмеження для ухилянтів, і в цьому контексті НБУ готовий взяти активну участь у вказаному процесі.

Нагадаємо, фінальне рішення Комітету по законопроєкту про мобілізацію планують ухвалити у вівторок.

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