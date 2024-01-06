Нацбанк взяв до відома законопроєкт про мобілізацію, – Андрій Пишний

НБУ прийме участь в дискусії, коли виникне така потреба.

Джерело фото: пресслужба НБУ

Як ми писали, 25 грудня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про мобілізацію №10378 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби».

Очільник Національного банку України Андрій Пишний під час інтерв’ю у суботу, 6 січня, сказав, що НБУ взяв до відома законопроєкт і зазначив, що питання мобілізації не входить в зону компетенції Нацбанку.

«Я думаю, що в процесі його опрацювання в парламенті в нас повинні відбутися дискусії та обмін думками. Наразі необхідно розуміти, що питання мобілізації не входить в зону компетенції Нацбанку… Якщо буде потреба - а вона, скоріш за все, виникне, тому що законопроєкт містить деякі пункти, - ми приймемо участь в дискусії», - сказав очільник НБУ.

Андрій Пишний висловив переконання, що дискусія виведе на оптимальний варіант рішення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.