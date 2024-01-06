Зеленський присвоїв нові військові звання голові СБУ Василю Малюку та його заступнику

Голова Служби безпеки України отримав нове військове звання.

Джерело фото: СБУ

Президент України Володимир Зеленський присвоїв нові військові звання голові Служби безпеки України Василю Малюку та його заступнику.

Про це сказано у відповідних Указах голови держави.

Зокрема указом №3/2024 Президент присвоїв військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору Василю Малюку – голові СБУ.

Нове військове звання отримав і заступник голови Служби безпеки Олександр Поклад. Йому указом №4/2024 присвоїли військове звання генерал-майора.

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