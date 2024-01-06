Зеленский присвоил новые воинские звания главе СБУ Василию Малюку и его заместителю

Глава Службы безопасности Украины получил новое воинское звание.

Источник фото: СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил новые воинские звания главе Службы безопасности Украины Василию Малюку и его заместителю.

Об этом говорится в соответствующих Указах главы государства.

В частности, указом №3/2024 Президент присвоил воинское звание генерал-лейтенанта генерал-майору Василию Малюку – главе СБУ.

Новое воинское звание получил и заместитель главы Службы безопасности Александр Поклад. Ему указом №4/2024 присвоили воинское звание генерал-майора.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.