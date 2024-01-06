Зеленский присвоил новые воинские звания главе СБУ Василию Малюку и его заместителю

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил новые воинские звания главе Службы безопасности Украины Василию Малюку и его заместителю.
Об этом говорится в соответствующих Указах главы государства.
В частности, указом №3/2024 Президент присвоил воинское звание генерал-лейтенанта генерал-майору Василию Малюку – главе СБУ.
Новое воинское звание получил и заместитель главы Службы безопасности Александр Поклад. Ему указом №4/2024 присвоили воинское звание генерал-майора.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.