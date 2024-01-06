Могут ли мобилизовать мужчину, который имеет троих детей: объяснение

Гражданам объяснили, имеет ли право многодетный отец на отсрочку от мобилизации в военное время.

Мобилизация в Украине предусматривает призыв украинцев, у которых нет проблем со здоровьем и других причин для освобождения от службы. Ряд категорий лиц, имеющих право получить отсрочку во время мобилизации, определены статьей 23 Закона Украины о мобилизации.

Граждане, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, имеют право на отсрочку от мобилизации.

Так как изменения в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации» не вносились, это значит, что многодетные родители в Украине сохраняют право на отсрочку от мобилизации.

Сергей Калугин, начальник Печерского РТЦК и СП города Киева, во время брифинга в Military Media Center подтвердил наличие отсрочки у таких граждан.

В то же время отметим, что 25 декабря в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о мобилизации №10378 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы».

«Судебно-юридическая газета» разбирала, как законопроект предлагает изменить перечень лиц, имеющих право на отсрочку от призыва.

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