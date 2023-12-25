Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект об усилении мобилизации

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о мобилизации и военном учете, - внес Кабмин.

Вечером 25 декабря в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о мобилизации. Внес законопроект, как ранее и анонсировал Давид Арахамия, Кабмин.

Законопроект 10378 называется «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы».

Текст на данный момент (по состоянию на 22:36) на сайте Рады отсутствует. Кроме того, вероятно, под наплывом пользователей «лег» сайт парламента.

Напомним, ранее заместитель председателя Комитета Совета по нацбезопасности Марьяна Безугла подробно описала новации законопроекта в предфинальной версии. Также она публиковала письмо Главнокомандующего Валерия Залужного, который в частности был против ротации ТЦК и где он заявил, что есть необходимость изъять из законопроекта нормы, которые дают основания для увольнения инвалидам II группы.

Ранее мы писали, что Электронные уведомления военнообязанным не будут рассылать в Дії, но ничто не мешает делать это через мессенджеры или смс по примеру судебных повесток.

Кроме того, Президент Владимир Зеленский говорил, что военное руководство предложило мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек.

Вместе с тем, министр обороны Умеров анонсировал новые «правила игры» для уклонистов.

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