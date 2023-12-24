Министр обороны Умеров анонсировал новые «правила игры» для уклонистов

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Провокация взятки: Верховный Суд решил, убедительны ли доводы защиты, утверждавшей о провокации со стороны НАБУ с помощью их агента

Сторона защиты последовательно утверждала, что осужденный был спровоцирован вести разговоры о передаче взятки поведением экс-главы ГАЗО, действовавшей под контролем органа расследования

Пересчет пенсии судьи в отставке: Верховный Суд применил аналогию при рассмотрении дела

Верховный Суд рассмотрел дело по иску судьи в отставке о признании противоправным отказа в выдаче истцу справки о судейском вознаграждении для исчисления ежемесячного пожизненного денежного содержания судьи в отставке, исходя из размера судейского вознаграждения судьи Кассационного гражданского суда.

Суд не дал ответа на информационный запрос относительно судебного дела, потому что не работал Реестр, - Верховный Суд ответил, является ли это уважительной причиной

Временная приостановка публичного доступа к Реестру и сервисам не является обстоятельством непреодолимой силы, поскольку суд имеет доступ к делу в бумажном виде, а потому может предоставить истцу запрашиваемые им сведения без обращения к указанным Реестрам и сервисам, - КАС ВС отказал райсуду в удовлетворении кассационной жалобы.

Подозреваемый составил завещание в пользу всех судей суда, чтобы помешать рассмотрению ходатайства о продлении сроков расследования

Собрание судей в ответ обратилось в Высший совет правосудия с уведомлением о вмешательстве в осуществление правосудия.

Возвращение судом поданной на email жалобы адвоката из-за того, что она не содержит подписи лица, без учета презумпции соответствия КЭП собственноручной, является нарушением УПК, - Верховный Суд

Верховный Суд констатировал, что возвращение поданной на электронную почту суда апелляционной жалобы защитника по мотивам того, что она не содержит подписи подавшего ее лица без проверки наличия КЭП и без учета презумпции соответствия квалифицированной электронной подписи собственноручной свидетельствует о допущении апелляционным судом существенных нарушений.

  1. В Украине

Министр обороны Умеров анонсировал новые «правила игры» для уклонистов

20:44, 24 декабря 2023
Рустем Умеров отметил, что фокус не на том, как наказать человека, а «какие категории ограничений будут введены – это уже коллективные решения».
Министр обороны Умеров анонсировал новые «правила игры» для уклонистов
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Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что новый законопроект о мобилизации будет предусматривать новые «правила игры» для уклонистов, а также намекнул на «категории ограничений», которые могут быть введены. Об этом он сказал в интервью «Суспільному».

«Мы разработаем правила игры, которые дадут четкие ответы для тех, кто не сможет, не захочет поучаствовать в том, чтобы защищать свою страну. Фокус не на том, как наказать человека, а как предоставить возможности, чтобы у военнослужащего все вопросы безопасности были сняты. Это наша цель», - сказал он.

По словам Рустема Умерова, какие категории ограничений будут введены — «это уже коллективные решения, и пропустит ли это Верховная рада или нет, будет зависеть от голосования».

Министр также добавил, что последние полтора месяца власть занималась тем, что консолидировали базы данных из разных министерств, и теперь видят, сколько должно быть мужчин в Украине и сколько за границей.

Еще Рустем Умеров сообщил, введут ли электронные повестки к ТЦК.

Напомним, ранее командир пулеметчиков 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев заявил, что «можно удалять Дію», поскольку в Украине будет стартовать новая волна мобилизации, в том числе и с блок-постами в каждом городе.

При этом глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров опроверг какие-либо планов относительно рассылки повесток через приложение «Дія». В своем заявлении он подчеркнул, что такая практика не будет внедрена «никогда».

Ранее мы писали о том, какие замечания предоставил Валерий Залужный законопроекту об усилении мобилизации, а Марьяна Безугла придумала новые наказания для уклонистов. 

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